Sądny dzień. Yazmin Oukhellou przeżyła tragiczny wypadek

Na początku lipca 2022 roku brytyjskie media obiegła wstrząsająca wiadomość. Yazmin Oukhellou, która wówczas przebywała ze swoim chłopakiem w Bodrum w Turcji, przeżyła tragiczny wypadek samochodowy.

Najnowszy wpis Racewicz wyciska łzy. Zdobyła się na intymne wyznanie Niestety jej partner, który prowadził tego feralnego wieczoru samochód, zginął. Ona sama wyszła ze zdarzenia z niewielkimi obrażeniami ciała, ale za to musiała zmierzyć się z potworną traumą.

Gwiazda długo nie zabierała głosu po wypadku, dopiero po kilku tygodniach postanowiła przerwać milczenie.

"Tylko małe przypomnienie: możesz być pozytywny, szczęśliwy, wdzięczny i nadal mieć okropne dni. Po prostu idź dalej. Ćwicz uważność i dobre myśli. Ale także przyznaj, jak naprawdę się czujesz.

Nie musisz udawać i nie musisz być doskonały. Zaraz po tym, jak zrobiłam to zdjęcie, miałam załamanie nerwowe i to też jest w porządku, ale uczę się podnosić i staram się żyć i doceniać teraźniejszość tak bardzo, jak to możliwe" - napisała wówczas po kilkutygodniowej przerwie na swoim Instagramie.

W tych trudnych miesiącach po wypadku, celebrytka skupiła się na dbaniu o swoją psychikę, zadbała o terapię oraz spędzała czas z najbliższą rodziną.

Jak dziś żyje gwiazda "TOWIE". Wypadek zmienił ją na zawsze

Choć Yazmin Oukhellou wyszła cało z wypadku, wie, że zdarzenie to odmieniło jej życie na zawsze. Gwiazda dzięki terapii zaczęła doceniać każdy dzień swojego życia.

Na jej Instagramie zaczęły pojawiać się motywujące treści, a sama Yazmin bardzo często wyraża wdzięczność w swoich wpisach.

Obecnie sporo czasu spędza w Dubaju, gdzie przeprowadziła się jeszcze przed wypadkiem, ale także często gości w rodzinnej Wielkiej Brytanii.

Ostatnio wybrała się także na wakacje do Hiszpanii, gdzie spędziła czas w Marbelli.

To, co zmieniło się w życiu gwiazdy, to jej podejście do pracy. Okazuje się, że podchodzi do tej sfery bardziej poważnie.

Yazmin Oukhellou zaczęła inwestować w dubajskie nieruchomości, zamiast brylować w świecie show-biznesu.

Fani zaś są zaskoczeni tym, jak dobrze podniosła się po tej tragedii i jak zmieniło się jej podejście do wielu spraw takich jak rodzina, praca, czy dbanie o siebie.