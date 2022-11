Gdzie oglądamy mecze?

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej to święto nie tylko dla fanów futbolu. Badanie “Cieszynki - oglądanie meczów a jedzenie" wykonane na zlecenie Foods By Ann pokazuje, że nawet 70 proc. Polaków planuje śledzić tegoroczne zmagania i kibicować naszej reprezentacji. Mecze najczęściej oglądamy sami w domu - blisko 40%, a ponad 25% deklaruje kibicowanie z rodziną lub przyjaciółmi oraz blisko 15 % obejrzy rozgrywki u znajomych. Miejsca takie jak restauracje, puby czy strefy kibica odwiedzamy w tym roku najrzadziej.

Czym zagryzamy sportowe emocje?

Choć sport kojarzy się ze zdrowiem, to kibicowanie ma już inne oblicze. Okazuje się, że nawet dwie trzecie kibiców w trakcie meczów sięga po przekąski tłuste i słone (takie jak paluszki, chipsy czy słone orzeszki) lub pełne cukru, w tym słodycze prosto ze sklepowych półek. Zdrowe alternatywy goszczą na stołach zdecydowanie rzadziej - wybiera je często lub czasami zaledwie 42 proc. kibiców. Jednocześnie wiele osób zaznacza, że częściej chciałoby sięgać po owoce czy bakalie.

Czy będziemy oglądać festiwal cieszynek?

Mistrzostwa Świata w Piłce nożnej to festiwal gwiazd futbolu i pięknych goli. W trakcie Mundialu najbardziej emocjonują gole, a po nich reakcje piłkarskich idoli i zwycięskie cieszynki. Jednak pojęcie cieszynki kojarzy jedynie co trzecia osoba. Czym jest cieszynka? To gest radości wykonywany przez piłkarza po strzeleniu gola.

W trakcie oglądania mundialu polscy kibice czekają, żeby oglądać jak najwięcej bramek Biało-Czerwonych, zwłaszcza Roberta Lewandowskiego. Cieszynkę Lewego kojarzy zaledwie 19,1 proc. Polaków. To złączone pięści, które wyglądają jakby zbijały ze sobą żółwika. Kapitan reprezentacji Polski zdradził, że gest ten zapożyczył od swojej córki Klary.

Zdjęcie Córki Roberta Lewandowskiego są jego wielką inspiracją, także na boisku / Instagram/ _rl9 / East News

