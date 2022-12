A święty Józef?

Zdjęcie Figurki bożonarodzeniowej szopki mają zwykle tradycyjny wygląd / 123RF/PICSEL

Tak zaawansowanych badań nie prowadzi się niestety na świecie, by rozwiązać zagadkę przybranego ojca Jezusa — świętego Józefa. Tradycyjnie przedstawiany jest on jako stary mężczyzna, który prowadzi osiołka wiozącego Maryję. O jego wyglądzie możemy wnioskować z Biblii, apokryfów i wiedzy o historii tego okresu. Tłumaczył to między innymi ks. dr Janusz Królikowski w rozmowie z portalem NaszeMiasto.

"(Józef) wcale nie był stary! Myślimy tak przez te wszystkie obrazki i kolędy... W niektórych apokryfach tłumaczy się też fakt 'starości' Józefa tym, że pewniej było powierzyć dziewictwo młodej dziewczyny (około 15-16-letniej) starszemu mężczyźnie. Bo mniejsza pokusa... Trzeba pamiętać, że starszy znaczyło wtedy: 35-40-letni, ludzie krótko żyli. Mnie jednak taka wersja wydaje się mało prawdopodobna" - mówił duchowny w 2018 roku.

"(...) skoro Józef uciekł z Maryją do Egiptu z Izraela, w najlepszym wypadku na osiołku... To nie jest wyprawa dla starca. Tysiące kilometrów. Zresztą wersja: na osiołku — też jest optymistyczna, bo byli biedni. Raczej wzięli po kiju i ruszyli w drogę. Poza tym, nawet gdyby jakimś cudem tego osiołka mieli, to nie Józef by go prowadził, jak chcą święte obrazki. To Maryja by szła, a mąż by jechał" - dodawał ks. Królikowski.



