Zerwij i wrzuć do wiadra. Żarłoczne szkodniki nie zbliżą się do ogrodu
Mimo że wyglądają bardzo dekoracyjnie, określa się ja mianem kopciuszków lub śmierdziuszków. Sympatyczne aksamitki to jednak nie tylko kwiaty ozdobne, które ubarwiają ogrodowe rabaty. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że z tych popularnych roślin można przygotować niezwykle wartościowy, w pełni naturalny preparat. Pomoże rozprawić się z powszechnymi problemami, które nękają niejednego ogrodnika.
Nie tylko pokrzywy. Dlaczego warto stosować gnojówkę z aksamitek?
Naturalny preparat pozwoli utrzymać ogród w zdrowiu, bez chorób i ataków szkodników. Warto wprowadzić go swojej ogrodniczej rutyny, by cieszyć się obfitymi plonami i bujnymi roślinami bez użycia chemii, która mogłaby mieć negatywny wpływ na środowisko.
Co więcej, gnojówka z aksamitek jest tania i łatwa do przygotowania. Wystarczą zbiory z własnych grządek oraz woda - najlepiej deszczówka. Może być stosowana zarówno profilaktycznie, jak i interwencyjnie, gdy zauważymy, że nasze rośliny padły ofiarą żarłocznych szkodników lub infekcji. Jednocześnie domowy środek będzie wspierać równowagę biologiczną w ogrodzie, co tylko przełoży się na poprawę jego kondycji.
Jak działa gnojówka z aksamitek? Skąd bierze się jej skuteczność?
Siła przygotowanej w zaciszu własnego ogrodu gnojówki tkwi w naturalnych substancjach obecnych w aksamitkach: olejkach eterycznych, flawonoidach i związkach siarki. Taki zestaw przekłada się na działanie antyseptyczne i przeciwgrzybicze. Poprawia również strukturę gleby, dostarczając łatwo przyswajalne składniki pokarmowe. Jednym z najważniejszych zastosowań preparatu jest odstraszanie szkodników, zwłaszcza nicieni, drutowców oraz mszyc.
Dzięki wszechstronnemu działaniu rośliny zasilane gnojówką z aksamitek rosną silniejsze, lepiej kwitną i owocują, rzadziej są atakowane przez szkodliwe drobnoustroje oraz owady. Sprawdza się zarówno w uprawie warzyw (np. marchwi, pomidorów i ziemniaków), jak i roślin ozdobnych.
Kiedy zbierać aksamitki na gnojówkę?
Ogrodniczy kalendarz jest w tym przypadku wyjątkowo łaskawy. Okres kwitnienia aksamitek trwa długo - od czerwca do października. Przez cały ten czas możemy więc zaopatrywać się w cenny surowiec. Warto jednak pamiętać, że najbardziej wartościowe pod kątem przygotowania domowego środka ochrony roślin są pod koniec lata i na początku jesieni.
Jak zrobić gnojówkę z aksamitek? Przepis nie tylko dla doświadczonych ogrodników
Przygotowanie gnojówki nie sprawia trudności. Tym bardziej że do jej zrobienia nadają się całe rośliny - od kwiatów, poprzez liście, aż do łodyg. Postaraj się zebrać ok. 1 kg i rozdrobnij, np. przy pomocy noża. Przełóż do plastikowej beczki lub wiadra, następnie zalej 10 l wody (najlepiej deszczówki lub odstanej kranówki). Przykryj pojemnik przewiewną tkaniną, która umożliwi przepływ powietrza, ale jednocześnie ochroni zawartość przed owadami. Odstaw w ciemne, zacienione miejsce. Najlepiej z dala od domu, ponieważ fermentujący płyn wydziela intensywny zapach. Codziennie mieszaj. Po upływie 2-3 tygodni gnojówka powinna przestać się pienić - to znak, że jest gotowa do użycia.
Stosowanie gnojówki z aksamitek. O jednym musisz pamiętać
Przygotowany preparat charakteryzuje się mocnym stężeniem. Dlatego przed użyciem musi zostać rozcieńczony. Proporcje zależą od tego, w jakim celu zamierzamy go wykorzystać.
Jeśli planujemy stosować gnojówkę z aksamitek jako nawóz do podlewania roślin, należy wymieszać ją z wodą w proporcji 1:10. Aplikuj u podstawy uprawnych okazów co 2-3 tygodnie. Sprawdzi się również jako oprysk przeciw szkodnikom. W przypadku takiego przeznaczenia rozcieńcz ją w proporcji 1:20. Idealne warunki do stosowania panują w suche, ale pochmurne dni.
