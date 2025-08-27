To nie tylko deser - to ważna porcja białka

W codziennej diecie białko odgrywa kluczową rolę - wspiera regenerację mięśni, daje uczucie sytości i pomaga utrzymać energię przez cały dzień. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, by nasze posiłki były nie tylko smaczne, ale też pełne wartości odżywczych. I tu mamy naszego bohatera, który zyskuje coraz większą popularność: skyr - tradycyjny islandzki produkt mleczny, który szturmem zdobył polskie kuchnie.

Dlaczego? Bo w 100 gramach potrafi mieć nawet trzykrotnie więcej białka niż klasyczny jogurt, a przy tym jest lekki, kremowy i ma bardzo mało tłuszczu. To sprawia, że idealnie nadaje się nie tylko na szybkie śniadanie, ale też jako składnik deserów, które łączą przyjemne z pożytecznym.

Jednym z takich deserów, które idealnie sprawdzą się jako przekąska do kawy dla niezapowiedzianych gości lub jako umilenie weekendu. Lekkie jak chmurka ciasto budyniowe z owocami i skyrem - przepis, który smakuje jak klasyczny, domowy wypiek, a jednocześnie dostarcza solidną porcję białka. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą jeść zdrowiej, ale nie wyobrażają sobie rezygnacji ze słodkości. Zasmakuje starszym i młodszym, nie obciąży żołądka, nie spowoduje nagłego skoku cukru i będzie idealnym wyborem na mile spędzone popołudnie. Jakby tego było mało - jego przygotowanie jest banalnie proste i trwa dosłownie kilka chwil. Koniecznie spróbujcie!

Lekkie jak chmurka ciasto budyniowe z owocami i skyrem

Puszyste i lekkie ciasto z owocami to świetne źródło białka Archiwum prywatne archiwum prywatne

Składniki 60g mąki dowolnego wyboru

opakowanie budyniu śmietankowego (bez cukru)

5 łyżek cukru lub ksylitolu, erytrolu (do wyboru)

duży dojrzały banan

150 g skyru naturalnego

2 jajka

1 białko

2 łyżeczki kakao (opcjonalnie)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

jagody, borówki, maliny - wybrane owoce na górę (garść-dwie) 40 min 3-4

Przygotowanie:

W misce rozgnieć banana.

Dodaj jajka i białko, wymieszaj.

Następnie dodaj skyr, ponownie wymieszaj łyżką.

Do masy dodawaj suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, cukier lub słodzidło, kakao jeśli używasz.

Wszystko dokładnie wymieszaj łyżką.

Przelej masę do mniejszej foremki okrągłej lub do keksówki.

Na wierzch wysyp wybrane owoce.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C na funkcji termoobieg i piecz ok. 30-35 minut.

Smacznego!

"Ewa gotuje": Drożdżówki z budyniem i śliwkami Polsat