Fit ciasto, które smakuje jak klasyczny sernik. Lekki deser zrobisz w 10 minut

Koniec z ciężkimi ciastami, po których marzysz tylko o drzemce. To budyniowe cudo ze skyrem i owocami to lekki, białkowy deser, który przygotujesz błyskawicznie - i będziesz wracać do niego częściej, niż myślisz.

To ekspresowe ciasto przygotujesz dosłownie w chwilę - jest lekkie i pyszne
To ekspresowe ciasto przygotujesz dosłownie w chwilę - jest lekkie i pyszne

To nie tylko deser - to ważna porcja białka

W codziennej diecie białko odgrywa kluczową rolę - wspiera regenerację mięśni, daje uczucie sytości i pomaga utrzymać energię przez cały dzień. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, by nasze posiłki były nie tylko smaczne, ale też pełne wartości odżywczych. I tu mamy naszego bohatera, który zyskuje coraz większą popularność: skyr - tradycyjny islandzki produkt mleczny, który szturmem zdobył polskie kuchnie.

Dlaczego? Bo w 100 gramach potrafi mieć nawet trzykrotnie więcej białka niż klasyczny jogurt, a przy tym jest lekki, kremowy i ma bardzo mało tłuszczu. To sprawia, że idealnie nadaje się nie tylko na szybkie śniadanie, ale też jako składnik deserów, które łączą przyjemne z pożytecznym.

Jednym z takich deserów, które idealnie sprawdzą się jako przekąska do kawy dla niezapowiedzianych gości lub jako umilenie weekendu. Lekkie jak chmurka ciasto budyniowe z owocami i skyrem - przepis, który smakuje jak klasyczny, domowy wypiek, a jednocześnie dostarcza solidną porcję białka. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą jeść zdrowiej, ale nie wyobrażają sobie rezygnacji ze słodkości. Zasmakuje starszym i młodszym, nie obciąży żołądka, nie spowoduje nagłego skoku cukru i będzie idealnym wyborem na mile spędzone popołudnie. Jakby tego było mało - jego przygotowanie jest banalnie proste i trwa dosłownie kilka chwil. Koniecznie spróbujcie!

Lekkie jak chmurka ciasto budyniowe z owocami i skyrem

Upieczony sernik z widocznymi na wierzchu jagodami oraz dwoma ukrojonymi kawałkami, leżącymi na papierze do pieczenia, charakteryzuje się kremowym wnętrzem i słodką, owocową dekoracją.
Puszyste i lekkie ciasto z owocami to świetne źródło białkaArchiwum prywatnearchiwum prywatne

Składniki

  • 60g mąki dowolnego wyboru
  • opakowanie budyniu śmietankowego (bez cukru)
  • 5 łyżek cukru lub ksylitolu, erytrolu (do wyboru)
  • duży dojrzały banan
  • 150 g skyru naturalnego
  • 2 jajka
  • 1 białko
  • 2 łyżeczki kakao (opcjonalnie)
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • jagody, borówki, maliny - wybrane owoce na górę (garść-dwie)
40 min
3-4

Przygotowanie:

  • W misce rozgnieć banana.
  • Dodaj jajka i białko, wymieszaj.
  • Następnie dodaj skyr, ponownie wymieszaj łyżką.
  • Do masy dodawaj suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, cukier lub słodzidło, kakao jeśli używasz.
  • Wszystko dokładnie wymieszaj łyżką.
  • Przelej masę do mniejszej foremki okrągłej lub do keksówki.
  • Na wierzch wysyp wybrane owoce.
  • Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C na funkcji termoobieg i piecz ok. 30-35 minut.

Smacznego!

