Fit ciasto, które smakuje jak klasyczny sernik. Lekki deser zrobisz w 10 minut
Koniec z ciężkimi ciastami, po których marzysz tylko o drzemce. To budyniowe cudo ze skyrem i owocami to lekki, białkowy deser, który przygotujesz błyskawicznie - i będziesz wracać do niego częściej, niż myślisz.
To nie tylko deser - to ważna porcja białka
W codziennej diecie białko odgrywa kluczową rolę - wspiera regenerację mięśni, daje uczucie sytości i pomaga utrzymać energię przez cały dzień. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, by nasze posiłki były nie tylko smaczne, ale też pełne wartości odżywczych. I tu mamy naszego bohatera, który zyskuje coraz większą popularność: skyr - tradycyjny islandzki produkt mleczny, który szturmem zdobył polskie kuchnie.
Dlaczego? Bo w 100 gramach potrafi mieć nawet trzykrotnie więcej białka niż klasyczny jogurt, a przy tym jest lekki, kremowy i ma bardzo mało tłuszczu. To sprawia, że idealnie nadaje się nie tylko na szybkie śniadanie, ale też jako składnik deserów, które łączą przyjemne z pożytecznym.
Jednym z takich deserów, które idealnie sprawdzą się jako przekąska do kawy dla niezapowiedzianych gości lub jako umilenie weekendu. Lekkie jak chmurka ciasto budyniowe z owocami i skyrem - przepis, który smakuje jak klasyczny, domowy wypiek, a jednocześnie dostarcza solidną porcję białka. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą jeść zdrowiej, ale nie wyobrażają sobie rezygnacji ze słodkości. Zasmakuje starszym i młodszym, nie obciąży żołądka, nie spowoduje nagłego skoku cukru i będzie idealnym wyborem na mile spędzone popołudnie. Jakby tego było mało - jego przygotowanie jest banalnie proste i trwa dosłownie kilka chwil. Koniecznie spróbujcie!
Lekkie jak chmurka ciasto budyniowe z owocami i skyrem
Składniki
- 60g mąki dowolnego wyboru
- opakowanie budyniu śmietankowego (bez cukru)
- 5 łyżek cukru lub ksylitolu, erytrolu (do wyboru)
- duży dojrzały banan
- 150 g skyru naturalnego
- 2 jajka
- 1 białko
- 2 łyżeczki kakao (opcjonalnie)
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- jagody, borówki, maliny - wybrane owoce na górę (garść-dwie)
Przygotowanie:
- W misce rozgnieć banana.
- Dodaj jajka i białko, wymieszaj.
- Następnie dodaj skyr, ponownie wymieszaj łyżką.
- Do masy dodawaj suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, cukier lub słodzidło, kakao jeśli używasz.
- Wszystko dokładnie wymieszaj łyżką.
- Przelej masę do mniejszej foremki okrągłej lub do keksówki.
- Na wierzch wysyp wybrane owoce.
- Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C na funkcji termoobieg i piecz ok. 30-35 minut.
Smacznego!