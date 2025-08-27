Ogromne zawirowania w pogodzie. Różnica w temperaturze to nawet 10 st. C
Nad Polskę napływa bardzo ciepłe powietrze, które sprawi, że w niektórych regionach termometry wskażą powyżej 30 st. C. Upał nie pozostanie z nami na długo, bowiem na horyzoncie widoczne jest już spore ochłodzenie. Co jeszcze czeka nas w pogodzie?
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W środę na ogół zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 st. C na północy, ok. 20 st. C w centrum do 26 st. C na południu. Kilkadziesiąt godzin później odczujemy jednak napływ bardzo ciepłego powietrza zwrotnikowego i zrobi się upalnie. Należy jednak zaznaczyć, że w zależności od regionu, różnica temperatur może wynieść nawet ok. 10 st. C.
W czwartek przelotne opady deszczu możliwe są na zachodzie kraju, ponadto wystąpią również burze. Na południu Polski temperatura przekroczy 30 st. C, nad resztą kraju od 22 st. C do 26 st. C.
Podobnie będzie w piątek - temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Pomorzu do 34 st. C na południowym wschodzie. Najchłodniej będzie nad samym morzem, tam ok. 22 st. C.
W sobotę zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Niemal w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południowym wschodzie kraju i w centrum temperatura powietrza od 25 st. C do 29 st. C, na pozostałym obszarze od 19 st. C do 24 st. C. IMGW wskazuje, że dodatkowo wzmoże się wiatr, który okresami będzie porywisty, więc odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej.
W niedzielę ochłodzenie będzie odczuwalne nad resztą kraju. Najcieplej będzie jeszcze na południowym wschodzie, tam ok. 26 st. C, ale na zachodzie i na północy termometry wskażą od 18 st. C do 22 st. C.
Czeka nas deszczowy początek września?
W pierwszym tygodniu września nie mamy co liczyć na poprawę pogody. Z obecnych prognoz wynika, że temperatura na ogół wyniesie ok. 20 st. C, będziemy się zmagać z przelotnymi opadami deszczu i burzami.
Drugi tydzień września również prawdopodobnie będzie deszczowy, a w niektórych miejscach ulewny, bowiem suma opadów może przekroczyć 100 mm.
