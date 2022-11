Lauren Edge o nadchodzących świętach

Przygotowywania do Bożego Narodzenia to dla wielu stresujący czas, w którym sporą uwagę poświęca się, chociażby prezentom i planowaniu świątecznego menu. Pewna TikTokerka postanowiła jednak w tym roku nieco odpuścić, a za pomocą mediów społecznościowych podzieliła się swoimi odczuciami dotyczącymi świąt. "Jeśli tak jak ja jesteś mamą i zwykle wywierasz na siebie dużą presję, by być idealną mamą dla swoich dzieci w okresie świątecznym i aby wszystko było idealnie - to ten filmik jest dla ciebie" - zaczęła Lauren Edge.

TikTokerka opublikowała nagranie, które nazwała "Poradnikiem leniwej mamy na Boże Narodzenie" i opowiedziała innym użytkownikom, co zamierza zrobić w tym roku, by ułatwić sobie przygotowania do świąt.

TikTokerka radzi w kwestii przygotowań do świąt

Lauren Edge w swoim nagraniu poruszyła głównie temat prezentów. Na samym początku poradziła, by robić zakupy online w Czarny Piątek. Wyznała, że najlepiej kilka dni wcześniej zaplanować co dokładnie chcemy kupić i następnie skorzystać z oferowanych na Black Friday promocji. "Nie wychodź z dzieckiem i nie stresuj się. Zrób to w ten sposób, a zaoszczędzisz dużo pieniędzy" - dodała TikTokerka.

Poza tym kobieta podkreśliła, jak ważne jest robienie listy zakupów i trzymanie się jej. Zaznaczyła, że kupowanie małych dodatków do wymyślonych wcześniej prezentów jest odczuwalne dla naszych portfeli. "Powiem ci teraz, że nie potrzebujesz tego" - dodała.

Na końcu TikTokerka odniosła się również do pakowania prezentów. Pokazała zdjęcie idealnie ozdobionych paczek i stwierdziła, że nie zamierza się na tym skupiać. "Chociaż to wygląda absolutnie uroczo, to nie mam na to czasu. Nie będę tego robić tym roku. Również te kokardy, które kupujesz ... Nikt się nimi nie przejmuje. Są naprawdę irytujące i złe dla środowiska, więc zostaw je. Nikt nie będzie się przejmował, jeśli nie zawiniesz swoich prezentów w ten sposób" - podsumowała Lauren Edge.

