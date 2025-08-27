Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według niej, do emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy. Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn Photographer: Marikun Lavrishko Mariya 123RF/PICSEL

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Równie ważny jest staż pracy, który wynosi obecnie 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Warto jednak pamiętać, że taki minimalny okres składkowy wiąże się zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina jednak, że w niektórych przypadkach minimalną emeryturę można otrzymać niezależnie od stażu pracy!

2 tys. emerytury bez jednego dnia pracy? Wystarczy, że spełnisz jeden warunek

Grupa osób, którym nie udało się wypracować minimalnej emerytury, może ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W jego ramach ZUS podwyższa kwotę i wypłaca uprawnionym równowartość minimalnej emerytury, czyli obecnie - 1 878,91 zł brutto.

Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków tym osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub nie podjęły jej ze względu na wychowywanie dzieci. Z takiego rozwiązania korzystać mogą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jeśli matka dzieci zmarła lub porzuciła rodzinę. Warunkiem podstawowym uprawniającym do otrzymania świadczenia nazywanego też "mama 4 plus" jest:

urodzenie i wychowanie lub tylko wychowanie co najmniej czwórki dzieci (w przypadku kobiet),

wychowanie co najmniej czwórki dzieci, których matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała (w przypadku mężczyzn).

Warunkiem jest także osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz posiadanie polskiego obywatelstwa, obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich EFTA. Ze świadczenia mogą skorzystać cudzoziemcy, o ile ich pobyt w Polsce jest zalegalizowany.

- "Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania" - napisano w komunikacie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) opublikowanego na stronie rządu.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającym spełnienie wspomnianych wyżej warunków.

