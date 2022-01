Wąsik u kobiet to wstydliwy, jednak bardzo powszechny problem. Na szczęście możemy się go łatwo pozbyć, także w domowych warunkach. Domowa depilacja często budzi obawy. Jak się jednak okazuje, zupełnie niepotrzebnie. Podstawą jest odpowiednie przygotowanie skóry do usuwania owłosienia. Wówczas unikniemy dużego bólu oraz potencjalnych podrażnień. Jak więc w domowy sposób pozbyć się kobiecego wąsika? Podpowiadamy!

Kobiecy wąsik: przyczyny występowania

Często źródło problemów z owłosieniem nad górną wargą tkwi w naszych genach. Skłonność do ciemniejszych włosków możemy odziedziczyć po mamie lub babci. Czynnikiem, który determinuje kolor owłosienia, jest także pochodzenie. Mieszkańcy krajów południowych posiadają zdecydowanie ciemniejsze włoski na twarzy i ciele.

Reklama

Uroda Budzisz się rano z opuchniętą twarzą? Nie lekceważ tego objawu! Przyczyną występowania kobiecego wąsika są także zaburzenia hormonalne. Nadmiernym owłosieniem skutkuje zazwyczaj sytuacja, w której w organizmie kobiety jest zbyt dużo męskich hormonów płciowych (androgenów). Wówczas najlepiej udać się do specjalisty.

Jak usunąć kobiecy wąsik? Najczęstsze sposoby usunięcia

Jeśli zależy nam na usunięciu niechcianego owłosienia z okolicy górnej wargi w warunkach domowych, do wyboru mamy kilka metod. Do najpopularniejszych należą - maszynka do golenia, kremy do depilacji, pasta cukrowa, nitkowanie lub pęseta.

Czy jednak wszystkie są polecane przez kosmetologów? Niekoniecznie. Specjaliści zdecydowanie odradzają użycie maszynki jednorazowej do pozbycia się damskiego meszku. W ten sposób jedynie wzmocnimy włoski. Podobny skutek osiągniemy, używając depilatora czy plastrów z woskiem. Tych metod lepiej się więc wystrzegać!

Jak sobie z nim poradzić? Są na to domowe sposoby

Z meszkiem możemy sobie jednak poradzić przy użyciu wyłącznie domowych sposobów. Niektóre z nich opóźnią wzrost włosa, a inne całkowicie je usuną. Co najważniejsze, wszystkie niezbędne produkty odnajdziemy w swojej kuchni!

Mieszkanka z lawendy (łyżeczka lawendy zmieszana z 5-10 kroplami olejku z drzewa herbacianego, wcierana każdego dnia w owłosione obszary) pozwoli zahamować wzrost włosków .

(łyżeczka lawendy zmieszana z 5-10 kroplami olejku z drzewa herbacianego, wcierana każdego dnia w owłosione obszary) pozwoli . Maseczka z kurkumy , robiona regularnie, spowolni wzrost włosków . By ją przygotować wystarczy zmieszać dwie łyżeczki kurkumy z mlekiem i odrobiną cukru oraz nałożyć na skórę. Po 20 minutach spłukać letnią wodą.

, robiona regularnie, . By ją przygotować wystarczy zmieszać dwie łyżeczki kurkumy z mlekiem i odrobiną cukru oraz nałożyć na skórę. Po 20 minutach spłukać letnią wodą. Herbata miętowa , spożywana 2 razy dziennie - rano i wieczorem, pomoże zachować równowagę hormonalną oraz zmniejszyć wzrost włosków .

, spożywana 2 razy dziennie - rano i wieczorem, pomoże zachować równowagę hormonalną oraz . Maseczka jajeczna pomoże pozbyć się niechcianego owłosienia z twarzy. By ją przygotować należy zmieszać białko jajka, łyżkę cukru oraz pół łyżki mąki kukurydzianej, aż do uzyskania pasty. Nałożyć na skórę i pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu, zerwać palcami. Należy być przy tym jednak bardzo ostrożną, aby nie uszkodzić skóry.





Zobacz również:



Idealna cera dzięki diecie. Oto 6 sekretów, które pomogą o nią zadbać

Najmodniejsze paznokcie na Karnawał 2022. Te wzory to hit!

Makijaż permanentny brwi. To warto wiedzieć przed

***