Siwe włosy są bardziej suche, mniej elastyczne, często sztywniejsze i porowate. Łuska włosa jest twarda, przez co pigment ma utrudnione zadanie, jeśli chodzi o wniknięcie do wnętrza. W rezultacie wiele osób zauważa, że farba nie pokrywa ich dokładnie, kolor szybko się spłukuje albo efekt jest nierównomierny. Dzieje się tak dlatego, że podczas farbowania popełniane są typowe błędy. Każdy z nich można jednak wyeliminować, podchodząc do procesu z większą świadomością i cierpliwością.

Błąd pierwszy: brak odpowiedniego przygotowania włosów

Podstawą skutecznego farbowania jest odpowiednie przygotowanie kosmyków. Siwe włosy wymagają szczególnej dbałości, ponieważ ich łuska jest trudna do otwarcia. Jeśli na powierzchni znajduje się dodatkowa warstwa zanieczyszczeń, resztek kosmetyków stylizacyjnych, silikonów czy naturalnego sebum, pigment nie ma szans przeniknąć w głąb włosa. Farba osadza się tylko powierzchniowo, co sprawia, że efekt koloryzacji jest krótkotrwały, a kolor spłukuje się już po kilku myciach.

Dlatego tak istotne jest użycie szamponu oczyszczającego przed farbowaniem. Dzięki niemu włosy zostają pozbawione warstwy barierowej i stają się bardziej podatne na przyjęcie pigmentu. W niektórych przypadkach stosuje się także delikatne zabiegi otwierające łuskę włosa, które ułatwiają penetrację barwnika. Warto wiedzieć, że włosy do koloryzacji powinny być suche i czyste, ale nie świeżo umyte - niewielka warstwa naturalnych olejów na skórze głowy działa ochronnie, ale same włosy nie powinny być obciążone kosmetykami, bo uniemożliwi to prawidłowe zadziałanie farby.

Siwe włosy mogą mieć różne odcienie, które można ujednolicić Brett Taylor Photography 123RF/PICSEL

Błąd drugi: wybór zbyt delikatnej farby

Jednym z częstszych powodów nieudanego farbowania siwych włosów jest wybór niewłaściwego rodzaju farby. Wiele osób sięga po tonery, farby półtrwałe czy delikatne pianki, licząc na subtelny efekt. Niestety, takie produkty nie są w stanie skutecznie zakryć siwizny. Działają one powierzchniowo i sprawdzają się przy odświeżaniu koloru lub przyciemnianiu naturalnych kosmyków, ale nie przy pełnym kryciu włosów pozbawionych melaniny.

Siwe pasma wymagają farb trwałych, najlepiej o formule kryjącej i z odpowiednim utleniaczem. Dzięki niemu łuska włosa zostaje otwarta, a pigment ma szansę przeniknąć do wnętrza i się utrwalić. Zbyt delikatne farby nie tylko nie kryją siwizny, ale mogą wręcz podkreślać kontrast między srebrnymi kosmykami a resztą włosów. Warto pamiętać, że do skutecznego zakrycia siwych włosów producenci często proponują farby oznaczone jako "dla włosów opornych" lub "100 proc. pokrycia siwych włosów". Pominięcie tego faktu prowadzi do rozczarowania i konieczności powtarzania zabiegu.

Błąd trzeci: zbyt krótki czas trzymania farby

Farbowanie siwych włosów wymaga cierpliwości. Wiele osób zmywa farbę przed czasem, obawiając się przesuszenia lub zniszczenia włosów. Tymczasem skrócenie czasu koloryzacji jest jednym z głównych powodów, dla których siwe włosy nie przyjmują pigmentu. Siwe kosmyki potrzebują dłuższego kontaktu z preparatem niż włosy naturalnie pigmentowane, ponieważ ich łuska otwiera się wolniej.

Siwienie to proces naturalny, wynikający ze stopniowego zaniku melanocytów w mieszkach włosowych, które odpowiedzialne są za produkcję melaniny – pigmentu nadającego włosom kolor 123RF/PICSEL

Producenci farb zawsze podają optymalny czas działania, ale w przypadku włosów opornych można wydłużyć go o kilka minut, co znacząco zwiększa szansę na pełne pokrycie. Trzymanie farby zbyt krótko kończy się płowym, nierównym kolorem, który szybko znika. Z drugiej strony należy uważać, by nie przesadzić - zbyt długie pozostawienie preparatu może prowadzić do przesuszenia i podrażnienia skóry głowy. Kluczem jest zrozumienie, że siwe włosy potrzebują cierpliwości i konsekwencji, a pośpiech w tym przypadku zawsze kończy się słabszym efektem.

Błąd czwarty: nieodpowiednia technika aplikacji

Sposób nakładania farby odgrywa równie ważną rolę jak sam produkt. Błędem jest szybkie, niedokładne rozprowadzanie farby, szczególnie na najbardziej widocznych partiach, takich jak skronie, czoło czy przedziałek. To właśnie tam siwe włosy są najbardziej skoncentrowane, a jednocześnie najtrudniejsze do pokrycia. Jeśli nie zostaną potraktowane z należytą uwagą, farba nie zadziała, a efekt będzie plamisty i nierówny.

Profesjonalna technika farbowania siwych włosów polega na nakładaniu farby najpierw w miejscach najbardziej problematycznych i pozostawieniu jej tam dłużej, zanim przejdzie się do reszty pasm. Farba powinna być nakładana równomiernie, w odpowiedniej ilości, tak aby każdy włos był dokładnie pokryty. Zbyt cienka warstwa preparatu nie wystarczy, by pigment wniknął w twardą strukturę siwego włosa. Niedokładność na tym etapie sprawia, że po spłukaniu koloru siwe włosy są nadal widoczne, a całość wygląda nieestetycznie.

Błąd piąty: zły dobór odcienia farby

Dobór odpowiedniego koloru to klucz do sukcesu. Siwe włosy źle znoszą farby w odcieniach skrajnych - zbyt jasnych albo bardzo ciemnych. Zbyt jasna farba daje efekt jedynie lekkiego przytłumienia siwizny, a nie pełnego jej zakrycia. Z kolei ciemne barwy tworzą nienaturalny kontrast, który podkreśla każdy milimetr odrostu i sprawia, że fryzura wygląda sztucznie.

Siwiznę najlepiej pokrywają odcienie:

naturalne

beżowe

brązowe

lekko złociste

Dobrym rozwiązaniem jest mieszanie odcienia naturalnego z wymarzonym kolorem docelowym - dzięki temu uzyskuje się zarówno krycie, jak i pożądany efekt wizualny. Pominięcie tej zasady kończy się brakiem satysfakcji i koniecznością poprawek, które dodatkowo obciążają włosy. Warto również pamiętać, że siwe włosy wyglądają najlepiej w tonacjach zbliżonych do naturalnego odcienia skóry, dzięki czemu cała twarz nabiera harmonii.

Farbowanie siwych włosów to proces bardziej wymagający niż klasyczna koloryzacja. Błędy popełniane na którymkolwiek etapie - od przygotowania, przez wybór farby, aż po technikę nakładania - mogą zniweczyć cały wysiłek. W efekcie kolor jest nietrwały, nierówny lub po prostu nie pokrywa siwizny. Świadomość specyfiki siwych włosów pozwala jednak uniknąć tych problemów. Kosmyki pozbawione melaniny potrzebują więcej uwagi, odpowiednich preparatów i cierpliwości. Farbowanie przestaje być wówczas walką, a staje się świadomym zabiegiem, który nadaje włosom piękny i trwały kolor.

