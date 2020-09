Jak tanim kosztem uzupełnić domową biblioteczkę

Kompletowanie domowej biblioteczki to wyzwanie wiążące się z koniecznością poniesienia określonych wydatków. Istnieje jednak kilka sposobów na to, żeby proces uzupełniania zbiorów był o wiele tańszy.

Przeszukuj aukcje internetowe

Jeżeli jesteś w trakcie poszukiwania kolejnych pozycji, które mogłyby wzbogacić twoje książkowe "królestwo", ale jednocześnie dysponujesz ograniczonym budżetem, wcale nie musisz rezygnować z zakupów. Wystarczy, że uruchomisz swoją konsumencką kreatywność i poszukasz tańszych alternatyw. Zacznij od przeszukania aukcji internetowych - wiele osób podczas rutynowego czyszczenia domowych zbiorów bibliotecznych decyduje się na wyprzedawanie poszczególnych książek w bardzo atrakcyjnych cenach. Czasami można więc upolować prawdziwe czytelnicze perełki, na przykład w postaci kompletnych książkowych serii. Kupując używane książki, warto zwrócić uwagę na ich stan i jeśli nie możesz go dokładnie ocenić na podstawie zamieszczonych zdjęć, nie bój się poprosić sprzedającego o dodatkowe fotografie.

Odwiedzaj antykwariaty (również te internetowe!)

Wizyta w antykwariacie, stacjonarnym lub internetowym, to prawdziwa przygoda. W antykwariatach często możesz znaleźć nie tylko niesamowite okazje cenowe, ale również upolować książki, które już od dawna nie są dostępne w księgarniach, na przykład, z uwagi na brak aktualnych wydań. Oprócz antykwariatów, na uwagę zasługują również internetowe skupy książek, zajmujące się jednocześnie ich sprzedażą, takie jak SkupSzop. Robiąc zakupy w Internecie nie zapominaj o kosztach przesyłki. Najbardziej opłacalnym finansowo rozwiązaniem będzie złożenie zamówienia w momencie, w którym na twojej liście "do kupienia" znajdzie się kilka pozycji. Spróbuj również namówić na zakupy rodzinę i znajomych - składając jedno zamówienie z drugą osobą możesz podzielić koszty przesyłki.

Zorganizuj książkową wymiankę z przyjaciółmi

Zorganizuj książkową wymiankę z przyjaciółmi przez Internet, Jeżeli wśród twoich przyjaciół znajdują się zapaleni "czytacze", koniecznie zaplanujcie książkową wymiankę. W dobie pandemii zdecydowanie należy unikać osobistych spotkań, dlatego załóż wspólną grupę w mediach społecznościowych i poproś swoich znajomych, żeby zaprosili do niej innych swoich przyjaciół, dzięki temu wymianka stanie się również ciekawym wydarzeniem towarzyskim, które pomoże ci poznać online nowe osoby mające podobne zainteresowania. Książkowa wymianka to świetny sposób na wprowadzenie powiewu świeżości w swoich bibliotecznych zbiorach. Książki, którymi chcesz się wymienić, możesz przesłać do odbiorcy wybierając bezkontaktową dostawę przez kuriera.

Poluj na promocję

Kto nie kocha promocji? Chyba każdy z nas lubi od czasu do czasu poszukać ciekawych obniżek cenowych. Jeżeli planujesz zakup konkretnej lektury, przeszukaj księgarnie, antykwariaty oraz skupy książek i sprawdź, czy któryś ze sklepów nie ma ciekawej oferty (zawsze staraj się również porównywać ceny produktów). Czasami możesz natknąć się na atrakcyjne cięcia cen, w innych przypadkach sklepy proponują możliwość kupienia, na przykład, czterech książek w cenie trzech itp. Jeżeli planujesz naprawdę duże zakupy, możesz zaczekać do okresowych promocji, takich jak Black Friday. Wcześniej sprawdź, które sklepy będą organizowały obniżki i na jakich zasadach - to pomoże ci wybrać najbardziej korzystną ofertę.

Korzystaj z opcji darmowej dostawy

Już wcześniej wspominaliśmy o tym, że zakupy w Internecie wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów dostawy. Jak je zredukować? Po pierwsze: upewnij się czy sklep, w którym chcesz złożyć zamówienie nie proponuje darmowej dostawy w przypadku zakupów przekraczających konkretną kwotę. To bardzo częsta praktyka - w takiej sytuacji, warto poczekać z zamówieniem, aż w twoim koszyku znajdzie się wystarczająca liczba produktów. Możesz również sprawdzić, czy i kiedy sklep organizuje dni darmowej dostawy.