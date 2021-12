Jak w tym roku będzie odbywać się kolęda?

Czwarta fala pandemii koronawirusa przybiera na sile. Z dnia na dzień statystyki stają się coraz bardziej niepokojące, a to, czy koronawirus będzie rozprzestrzeniał się jeszcze bardziej, w dużej mierze zależy wyłącznie od nas i naszej odpowiedzialności. Choć kolejne obostrzenia wprowadzane są bardzo stopniowo i znacznie mniej restrykcyjnie, niż w zeszłym roku, to wiele osób decyduje się na przyjęcie kapłanów z wizytą duszpasterską.

Jak będzie wyglądać kolęda 2021/2022?

Informacje o formie, w jakiej będzie przebiegać kolęda 2021/2022, zależą przede wszystkim od ustaleń poszczególnych parafii w konkretnych województwach na podstawie wytycznych archidiecezji.



Na stronach poszczególnych parafii już pojawiają się informacje o tym, że wizyty w tym roku się zaczęły. Niektóre parafie mimo wszystko stawiają na osobiste wizyty księży z zastrzeżeniem, że jeżeli któryś z domowników jest chory na COVID-19, poinformował o tym wcześniej. W przypadku braku możliwości przyjęcia księdza z powodu choroby, za wiernych odprawiana będzie msza.



Są też miejsca, w których typowych wizyt duszpasterskich ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w ogóle nie będzie. W takim wypadku księża będą zapraszać mieszkańców poszczególnych ulic na wspólne msze, które będą odpowiednikiem domowej wizyty duszpasterskiej. Z kolei ci wierni, którym bardzo zależy na domowej wizycie, w niektórych parafiach będą zobowiązani do zgłoszenia takiej woli w specjalnym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.



Co ciekawe, niektóre parafie idące z duchem czasu zdecydowały się na to, aby księża odprawiali wizytę kolędową on-line.



Przeczytaj również:

Reklama

Kiedy powinniśmy ubrać choinkę? Psycholodzy podzielili się radą

Ile kosztuje wynajęcie firmy sprzątającej na święta? Znamy stawki

Boże Narodzenie 2021. Jaką sukienkę wybrać na Wigilię i święta?

Zobacz również:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zdrowie na widelcu": Ile jajek jest w makaronie? Polsat Cafe