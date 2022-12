Spis treści: 01 Choinka: sztuczna czy prawdziwa?

02 Jak wyczyścić sztuczną choinkę? Oto skuteczny sposób

03 Dlaczego warto dokładnie wyczyścić choinkę?

Choinka: sztuczna czy prawdziwa?

Ludzie dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą zwolennicy żywych drzewek bożonarodzeniowych. Drugą grupę tworzą fani sztucznych choinek. Chociaż żywe drzewka pięknie pachną i wyglądają dostojnie, mogą przysporzyć wielu problemów. Sosny zwykle trzeba ubierać w rękawiczkach, ponieważ ich igły są wyjątkowo ostre i kłujące. Ponadto często zaczynają osypywać się już w pierwszych dniach po udekorowaniu. Myśl o uporczywym zamiataniu domu co kilka godzin skutecznie potrafi zniechęcić osoby, które planują zakup żywego drzewka.

Iglaki wykonane z plastiku bez wątpienia mają wiele zalet. Obecnie na rynku, dostępnych jest wiele pięknych modelki, które łudząco przypominają prawdziwe choinki. Jeśli wybierzemy drzewko wykonane solidnie i z troską o najdrobniejsze szczegóły, możemy po zakończeniu świąt porządnie zabezpieczyć je folią i schować na strychu - w tym stanie przeczeka do następnych świąt!

Jak wyczyścić sztuczną choinkę? Oto skuteczny sposób

Sztuczną choinkę powinno się czyścić dwa razy w roku: przed rozpakowaniem jej i położeniem w salonie oraz po zakończeniu okresu bożonarodzeniowego, gdy ściągniemy już z niej ozdoby.

To, w jaki sposób zabrać się za czyszczenie choinki zależy od tego, z czego drzewko jest wykonane. Iglaki z plastiku możemy po prostu włożyć do wanny i obficie oblać wodą. W ten sposób pozbędziemy się wszelkich zalegających pomiędzy gałęziami zanieczyszczeń. Po kąpieli należy pozostawić choinkę do całkowitego wyschnięcia.

Zupełnie inaczej powinniśmy postąpić, jeśli choinka ma części wykonane z metalu. Wówczas zanurzenie drzewka odpada - to doprowadziłoby do rdzewienia. Najlepiej jest lekkim podmuchem suszarki pozbyć się zalegającego pomiędzy sztucznymi igłami kurzu. Możemy też delikatnie przetrzeć gałęzie, używając do tego miękkiej ściereczki.

Zdjęcie Jak wyczyścić sztuczną choinkę? Oto skuteczny sposób / Unsplash.com / Unsplash

Dlaczego warto dokładnie wyczyścić choinkę?

Dlaczego warto porządnie wyczyścić sztuczną choinkę, zanim ponownie wstawimy ją do salonu? Choinka przechowywana przez rok na strychu lub w piwnicy niszczeje - nawet jeśli zabezpieczona jest w odpowiedni sposób. Pomiędzy igłami z plastiku gromadzi się kurz, który może uczulać.

Alergię szczególnie często powodują drzewka bożonarodzeniowe przetrzymywane w niewłaściwych warunkach. Jeśli w schowku wilgotność powietrza jest wysoka, pomiędzy sztucznymi gałęziami mogą gromadzić się również roztocza i pleśnie. Wówczas należy poważnie rozważyć zakup nowej choinki.

Zdjęcie Żywa czy z plastiku? To zadaniem przed świętami zadają sobie Polacy / 123RF/PICSEL

