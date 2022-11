Tych choinek nie kupuj na święta. Zwróć uwagę na te szczegóły

Spis treści: 01 Tych choinek nie kupuj na święta

02 Kiedy pojawiła się choinka w Polsce?

Jedni preferują sztuczne drzewka, które cieszą oczy przez długie lata, inni z kolei uważają, że to żywe drzewko oddaje atmosferę świąt. Niestety, w tym przypadku nie każda choinka będzie dobrym wyborem.

Czytaj: 10 pomysłów na oryginalne choinki

Tych choinek nie kupuj na święta

Zdjęcie Żywe choinki są chętnie wybierane jako ozdoby domu w Boże Narodzenie / Picsel / 123RF/PICSEL

Jakiej choinki nie kupować na święta? Oto trzy gatunki, których lepiej unikać.

Reklama

Świerk pospolity - to drzewko, które kupujemy najczęściej. Cechą charakterystyczną są giętkie gałęzie i igły, które osiągają długość do 2 cm. Chociaż cieszy się popularnością, niekończenie jest idealny do tego, by postawić go w domu czy mieszkaniu. Wadą jest to, że szybko zaczyna gubić igły - czasami wystarczy kilka dni, aby zrzucił je wszystkie.

- to drzewko, które kupujemy najczęściej. Cechą charakterystyczną są giętkie gałęzie i igły, które osiągają długość do 2 cm. Chociaż cieszy się popularnością, niekończenie jest idealny do tego, by postawić go w domu czy mieszkaniu. Wadą jest to, że szybko zaczyna gubić igły - czasami wystarczy kilka dni, aby zrzucił je wszystkie. Świerk kłujący - chociaż może stać się okazałą, świąteczną ozdobą, jego dekorowanie niekoniecznie należy do najprostszych. Drzewko ma wyjątkowo sztywne igły, które mogą dać się we znaki. Ten gatunek nie sprawdzi się, jeśli w domu są dzieci i zwierzęta.

- chociaż może stać się okazałą, świąteczną ozdobą, jego dekorowanie niekoniecznie należy do najprostszych. Drzewko ma wyjątkowo sztywne igły, które mogą dać się we znaki. Ten gatunek nie sprawdzi się, jeśli w domu są dzieci i zwierzęta. Sosna pospolita - wieszanie bombek może się okazać prawdziwym wyzwaniem! Chociaż sosna zwyczajna jest dość prosta w utrzymaniu, sporo trudności może przysporzyć jej udekorowanie. To za sprawką okrągłego kształtu gałęzi i długich igieł.

Sprawdź: Kod ukryty w Biblii. Tajemnicze liczby zwiastujące zagładę?

Kiedy pojawiła się choinka w Polsce?

Zdjęcie Choinka sztuczna czy żywa? To jeden z częstych przedświątecznych dylematów / 123RF/PICSEL

W Polsce pierwsze choinki pojawiały się na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo były dekorowane tylko przez mieszczan - ten zwyczaj na polską wieś dotarł dopiero po jakimś czasie.

Tradycja ozdabiania bożonarodzeniowego drzewka wywodzi się z Niemiec i ewangelickiej tradycji - jej początki sięgają XVI wieku. Zwyczaj powędrował z Niemiec do Francji, a dzięki brytyjskiej królowej Wiktorii rozprzestrzenił się do innych krajów Europy i Ameryki. Kościół katolicki dopiero po czasie uznał tę tradycję jako symbol religijny, a konkretnie w XVIII wieku. Do tej pory była postrzegana jako pogański rytuał.

Pierwotnie choinkę przystrajano w jabłka i papierowe dekoracje. W XVII wieku pojawiły się światełka w postaci świeczek, które potem zostały zastąpione elektrycznymi lampkami. Na gałązkach wieszano również pierniczki, ciastka i orzechy.

Co symbolizuje choinka? Jej zieleń to symbol nadziei i narodzin, a drzewko uznaje się za symbol odrodzenia i życia. Jabłka, które niegdyś wieszano na choince, symbolizowały zdrowie, a orzechy 0 siłę i dobrobyt.

***

Zobacz również: Zrób to w listopadzie. Bajeczny ogród nie będzie już tylko marzeniem