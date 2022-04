Jak wyhodować ziemniaki w worku na balkonie

Spis treści: 01 Po co uprawiać własne ziemniaki?

02 Ziemniaki na balkonie - jak zacząć?

Po co uprawiać własne ziemniaki?

Chociaż ziemianki nie należą do drogich warzyw i pełen ich worek możemy kupić za kilkanaście złotych, istnieją jednak powody, by zacząć hodować je samodzielnie.

Mamy pewność, że nasze ziemniaki są w pełni ekologiczne, niepryskane i niezawierające w sobie niezdrowej chemii. Kluski, frytki i placki z nich wykonane będą więc nie tylko smaczne, ale i zdrowe.

Z uprawą ziemniaków każdy da sobie radę! To niewymagające warzywo, które praktycznie “samo rośnie".

Hodując ziemniaki w worku lub doniczce, nie musimy borykać się z problemem chwastów i szkodników.

Własne ziemniaki to powód do dumy, a przy okazji świetna zabawa i doskonałe hobby.

Własna hodowla ziemniaków może też pełnić rolę edukacyjną dla naszych dzieci.

Ziemniaki na balkonie - jak zacząć?

Zdjęcie Uprawa ziemniaków na balkonie wcale nie jest trudna / 123RF/PICSEL

By posadzić ziemniaki, wystarczy odczekać, aż kupione przez nas bulwy wypuszczą dwucentymetrowe kiełki. Przenosimy wtedy ziemniaki do gleby, przysypujemy i obficie podlewamy. To w zasadzie wszystko.



Laura, Annabelle, Heiderot, Blaue Anneliese - to odmiany ziemniaków, jakie możemy kupić w sklepach ogrodniczych, jeśli zależy nam na hodowli bulw o niecodziennych kolorach miąższu i skórki. Jednak tak naprawdę na możemy posadzić ziemniaki dowolnej odmiany - dlaczego nie wybrać po prostu swojej ulubionej ze sklepu?

To kiedy posadzić ziemniaki zależy od tego czy wybierzemy odmiany wczesne, czy późne. Najczęściej jednak sadzimy ziemniaki w kwietniu. Pojemnik lub worek, w którym będą rosnąć, powinien mieć co najmniej 30 cm głębokości i tyle samo średnicy. Gleba powinna być żyzna i spulchniona. Dobrze sprawdzi się ziemia do uprawy warzyw wymieszana w stosunku 2:1 z piaskiem. Pamiętajmy też, że ziemniaki nie lubią przymrozków, więc poczekajmy z ich sadzeniem na ciepłe dni — temperatura powietrza powinna wynosić około 8’C.

