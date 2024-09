Jak zyskać czas na sport? Uprawiaj go w pracy

Statystyki te są dla nas alarmujące—trzecie miejsce Polski w UE pod względem liczby przepracowanych godzin tygodniowo to sygnał, że musimy działać na rzecz lepszego balansu między pracą a życiem prywatnym - komentuje Tomasz Chaciński, CEO w Worksmile. [OD1] - W DNA Worksmile leży troska o ludzi oraz dostarczanie narzędzi wspierających zaangażowanie pracowników, dlatego poprzez nasze rozwiązania budujemy pozytywne doświadczenia pracowników, co przekłada się na korzyści zarówno dla nich, jak i dla firm. Wierzymy, że lepsze samopoczucie prowadzi do wyższej efektywności, co jest kluczowe dla sukcesu w dzisiejszym świecie pracy

