Leśnicy z Bieszczad nie mają wątpliwości. Taka ma być tegoroczna zima

Wakacje odchodzą powoli w niepamięć, a na horyzoncie widać już nieco bardziej jesienne dni. Wkrótce z szaf przyjdzie wyciągnąć puchowe kurtki i rękawiczki, szykując się na mroźne, zimowe poranki. Jak się okazuje, w tym roku wyjątkowo srogie.

Bieszczadzcy leśnicy nie mają bowiem najlepszych wiadomości. W lasach zauważyli ostatnio nietypową sytuację, która ma jednoznacznie wskazywać na to, że tegoroczna zima da nam się mocno we znaki. Podobnej odpowiedzi udzielił ... niedźwiedź.

Jaka będzie zima 2023 w Polsce? Nagranie mówi wszystko

"Zgodnie z bieszczadzkim powiedzeniem, będzie sroga zima, skoro w sierpniu niedźwiedzie wygrzebują nowe gawry" - piszą leśnicy z Nadleśnictwa Baligród, załączając na dowód nagranie z bieszczadzkiego lasu.

Gawra, będąca miejscem snu zimowego niedźwiedzia, to również legowisko, w którym na świat przychodzą młode niedźwiadki. Najczęściej jest dobrze ukryte w niedostępnych miejscach - starych drzewach czy jaskiniach. Internauci, widząc bieszczadzkiego niedźwiedzia, szybko pospieszyli z komentarzami.

"Skoro niedźwiedź robi przygotowania do zimy, coś w tym jest, instynkt nie zawodzi", "Nie do wiary, żeby końcem sierpnia barłóg szykować. Misiek, nie szalej", "Przygotowanie do snu zimowego wcześnie. Fakt może będzie ostra zima, zobaczymy" - zastanawiają się.

Kiedy będzie zima? Oto wstępna prognoza pogody

Tymczasem już na początku czerwca bieżącego roku Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna USA ogłosiła początek zjawiska, nazywanego El Niño, odpowiadającego między innymi za podniesienie temperatury i skrajne zjawiska pogodowe na całym świecie - burze, huragany czy ulewy powodujące podtopienia. Główne oddziaływanie tego zjawiska dla Europy, według szacunków, może wystąpić w trakcie zimowych miesięcy.

Zdjęcie Synoptycy nie wykluczają, że będą dokuczać nam silne mrozy / 123RF/PICSEL

Już teraz prognozy mówią o tym, że zimowe miesiące, czyli okres od grudnia 2023 do lutego 2024 roku, w Polsce będzie charakteryzował się zmiennymi warunkami. Synoptycy nie wykluczają możliwości wystąpienia opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a także okresów, w których dokuczać będą nam silne mrozy. Podobnie, jak zapowiada to bieszczadzki niedźwiedź.

