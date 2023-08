Co oznaczają trzy rzędy brzóz? To nie przypadek. Leśnicy wyjaśniają

Trzy rzędy brzóz - co oznaczają?

Życie i styl Nie zdążył zebrać grzybów w lesie. Postawił kontrowersyjną tabliczkę Idąc do lasu, można się natknąć na różnego rodzaju oznaczenia. Pojawiają się one np. w postaci kolorowych kropek, kresek, czy też numerów. Przykładowo litery "A", "B", "C" i "D" symbolizują klasę jakości drzewa. Tego typu symboli jest znacznie więcej, a w lasach stosowane są również inne praktyki, które na pierwszy rzut ciężko nie tylko zinterpretować, ale także zauważyć.

Tym razem Lasy Państwowe postanowiły przekazać informacje o rosnących przed sosnami brzozach. "Czy zwróciliście uwagę, że bardzo często lite drzewostany sosnowe otoczone są rzędem brzóz, a nawet trzema rzędami brzóz?" - dopytują leśnicy.

Jak się okazuje, nie jest to dzieło przypadku, a jedno z zaleceń gospodarki leśnej, które wiąże się z sadzeniem na najsłabszych glebach, gdzie radzi sobie tylko sosna, trzech rzędów brzóz.

Zdjęcie Oznaczenia w lasach pojawiają się np. w postaci kolorowych kropek, kresek, czy też numerów / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Wąż "dusiciel" grasuje po Polsce, budzi postrach w lasach i na polanach. Jest się czego bać?

Reklama

Po co sadzi się brzozy przed sosnami?

Jak wyjaśniają leśnicy, w związku tym, że brzoza nie jest wymagającym drzewem posadzona na takim terenie radzi sobie z trudnymi warunkami i się utrzymuje. Ponadto pełni ważną rolę. Lasy Państwowe podkreślają, że jest przede wszystkim mniej palna, a to oznacza, że stanowi barierę ochroną dla sosny, która jest znacznie mniej odporna na ogień.

Zobacz także: Nigdy nie pomyl tych grzybów. Grzyboznawca wyjaśnia, jak odróżnić je od siebie

Z czasem tak posadzone brzozy zaczynają również pełnić jeszcze jedną funkcję. "Po latach świadectwem tego typu postępowania są swego rodzaju «aleje brzozowe» wzdłuż dróg, tworzone przez brzozy, które przetrwają w niełatwych warunkach ubogich siedlisk. Trzeba przyznać, że nabierają one z wiekiem waloru estetycznego..." - czytamy w facebookowym poście Lasów Państwowych.

***