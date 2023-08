Zobacz także: Leśnicy obalają mit dotyczący grzybów. To błędne przekonanie może być groźne dla zdrowia

Jakie są zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego?

GIS podaje, że wskazana w komunikacie partia produktu jest już wycofywana ze sprzedaży, a następnie zostanie zutylizowana. Proces ten jest nadzorowany przez organy urzędowej kontroli żywności.

GIS apeluje, by nie spożywać produktu z partii objętej komunikatem. Podkreślono, że jeśli jednak do tego doszło i wystąpiły objawy wywołane przez Salmonellę, należy skontaktować się z lekarzem.

Zakażenie Salmonellą. Jak objawia się salmonelloza?

Objawy zakażenia Salmonellą pojawiają się po mniej więcej 6-10 godzinach, chociaż czas ten może wydłużyć się nawet do kilku dni. Bakteria ta może prowadzić do wystąpienia choroby zwanej salmonellozą charakteryzującą się dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Do objawów zakażenia Salmonellą zalicza się:

silne bóle brzucha

biegunkę

nudności i wymioty

gorączkę lub stan podgorączkowy

***