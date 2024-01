Spis treści: 01 Ile wynosi emerytura z KRUS na rękę?

Ile wynosi emerytura z KRUS na rękę?

Emerytura z KRUS, czyli Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego od 1 marca 2023 roku wynosi 1429,60 zł brutto. Oznacza to, że rolnik na rękę dostaje 1215,30 zł. Ta kwota się jednak niedługo zmieni. Świadczenie dla seniorów wypłacane z KRUS podlega marcowej waloryzacji.

Według szacunków waloryzacja może zostać przeprowadzona zgodnie z przewidywanym wskaźnikiem 12,3 proc. Wówczas od 1 marca 2024 roku emerytura z KRUS mogłaby wynieść nawet 1605,44 zł brutto, czyli o 180 zł więcej na rękę.

W przypadku, gdy po obliczeniach emerytura osoby prowadzącej działalność gospodarczą będzie niższa od podstawowej emerytury z KRUS, nastąpi wyrównanie. Świadczenie zostanie podwyższone do najniższej emerytury pracowniczej, czyli 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł netto.

Ile lat trzeba płacić KRUS, aby dostać emeryturę?

Rolnicy domagają się wcześniejszych emerytur. Wszystko wskazuje na to, że dopną swego Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub ich rodziny, które chcą otrzymać emeryturę, muszą płacić KRUS przez co najmniej 30 lat. Tyle czasu powinni być oni objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

U osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, do okresów polegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zalicza się:

okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983 - 1990

okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracowania w takim gospodarstwie po ukończeniu 16. r.ż., przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Nie jest to jednak jedyne kryterium, które upoważnia do pobierania emerytury z KRUS. Drugim warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego. W przypadku kobiet wynosi on 55 lat, natomiast u mężczyzn 60 lat.

Jaka emerytura po 40 latach w KRUS-ie?

W zależności od tego, jak długo odprowadzane były składki do KRUS, tym wypłacana emerytura będzie większa lub mniejsza. Wysokość wypłacanego świadczenia zależy także od emerytury podstawowej, która na chwilę obecną wynosi 1429,60 zł.

Po 40 latach w KRUS-ie w 2023 roku można pobierać emeryturę w wysokości 1787,00 zł brutto. Osoby z okresem składkowym wynoszącym:

35 lat dostaną 1758,41 zł brutto

dostaną brutto 30 lat dostaną 1715,52 zł brutto

dostaną brutto 25 lat dostaną 1686,93 zł brutto

Czy emerytury z ZUS i KRUS można łączyć?

Równocześnie można pobierać emeryturę z KRUS oraz ZUS. Takie prawo mają osoby, które urodziły się po 1948 roku, które podczas pełnienia aktywność zawodowej podlegały powszechnego systemowi emerytalnego i ubezpieczeniu społecznemu rolników. Świadczenia są wypłacane niezależnie od siebie.