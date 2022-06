Czerwone dywany maków ozdabiają łąki, przywołując na myśl sielskość polskiej wsi. Coraz więcej osób pragnie mieć je w swoim ogrodzie. Decyzję trzeba jednak dobrze przemyśleć. Nie wszystkie gatunki maku są bowiem w Polsce legalne.

Jaki mak jest w Polsce nielegalny?

Maki to rodzaj roślin oleistych, należących do rodziny makowatych. Zalicza się do niej około 85 gatunków. Najczęściej występującym na terenie Polski jest mak polny. To roślina odporna na zanieczyszczenia atmosferyczne oraz warunki środowiskowe. Ze względu na swoją plenność w uprawach mak polny traktowany jest jako chwast.

Kolejna odmiana to mak lekarski - gatunek, z którego uzyskuje się nasiona do celów kulinarnych. To jednoroczna roślina o niebieskozielonej sztywnej łodydze dorastającej nawet do 1,5 metra wysokości oraz gładkich, lekko karbowanych liściach. Kwiaty mają cztery białe, jasnofioletowe lub różowe płatki, z czarną plamką u nasady. Tego rodzaju maku nie możemy uprawiać w swoim ogrodzie.

Zasady uprawy i zakupu maku lekarskiego

Owoce maku lekarskiego - spore makówki - zawierają drobne nasiona. Co więcej, wytwarza on sok mleczny, zawierający m.in. morfinę i kodeinę. Od tysięcy lat używano go do łagodzenia bólu, ale również do odurzania się. Dziś mak lekarski służy do nielegalnego wytwarzania narkotyków. Dlatego też, aby zmniejszyć społeczne zagrożenie, uprawę maku poddano ścisłej kontroli. Zasady uprawy i zakupu określa ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pamiętajmy także, że mak lekarski może zasiać się w naszym ogrodzie samoistnie. Wówczas musimy go jak najszybciej usunąć. W ustawie nie ma bowiem określonej wielkości uprawy, od której grozi nam kara. Dlatego też już kilka kwiatów może być powodem sporych problemów.

Jak odróżnić mak polny od maku lekarskiego?

Jak odróżnić gatunek maku, który może rosnąć w naszym ogrodzie, od tego, którego uprawy powinniśmy się wystrzegać? Pamiętajmy, iż mak lekarski jest naprawdę wysoki. Ma sztywną, pokrytą białym nalotem łodygę, a po przecięciu odda dużą ilość soku. Jego kwiaty są duże - mają nawet 10 centymetrów średnicy.

Ogród możemy jednak śmiało ozdobić nie tylko makiem polnym, ale także wschodnim czy syberyjskim.