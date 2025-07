Jakie trzeba mieć wynagrodzenie, by dostać 4000 zł emerytury? Oto stawki

Tomasz Kromp

Świadczenia emerytalne co roku są waloryzowane. Wraz z waloryzacją, w górę idzie również kwota minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. Wiele osób może zastanawiać się, ile obecnie trzeba zarabiać, by w przyszłości uzyskać 4000 zł emerytury. By uzyskać odpowiedź na to pytanie, można posłużyć się kalkulatorem udostępnionym na stronie ZUS-u.