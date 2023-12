Spis treści: 01 Co nowego w emeryturach 2024?

02 Ile wzrosną emerytury w 2024 roku?

03 Czy będzie 13. i 14. emerytura w 2024 roku?

Co nowego w emeryturach 2024?

W 2024 roku na emerytów mogą czekać podwyżki. Mowa tu między przede wszystkim o waloryzacji. Z reguły następuje ona jedynie raz w roku (w marcu), jednak zgodnie z zapowiedziami, 2024 rok ma przynieść również drugą waloryzację. Jej szczegóły, póki co, nie są znane. Druga waloryzacja ma rzekomo nastąpić wtedy, gdy inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc.

Dużo mówi się również o emeryturach stażowych. Ich wprowadzenia domagają się związki zawodowe. W sejmie od dłuższego czasu znajduje się gotowa ustawa. Ostatnio "Solidarność" zaapelowała do marszałka sejmu Szymona Hołowni o pilne przeprowadzenie jej pierwszego czytania. Emerytury stażowe umożliwiłyby przejście na emeryturę po osiągnięciu danego okresu składkowego – w przypadku ustawy przygotowanej przez związkowców było to 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Co więcej, w przyszłym roku prawdopodobnie zostanie wprowadzona tzw. renta wdowia. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że tego rodzaju świadczenie jest w planach jej resortu. Jednocześnie podkreśliła, że będzie ono wdrażane stopniowo.

Ile wzrosną emerytury w 2024 roku?

Jeśli chodzi o marcową waloryzację emerytur, to jej wartość będzie uzależniona od wskaźnika skorelowanego ze średnioroczną inflacją (konsumencką i emerycką) oraz wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Rzeczony wskaźnik miałby, według różnych wyliczeń, wynosić 12,3 proc. (efektem byłby wzrost emerytury minimalnej z 1588,44 zł do 1783,82 zł) bądź 11,4 proc. (efektem byłby wzrost emerytury minimalnej z 1588,44 zł do 1769,52 zł).

Warto jednak pamiętać, że powyższe liczby to jedynie prognozy. Finalny wskaźnik i idący za nim faktyczny wzrost emerytur, świadczeniobiorcy poznają w lutym, kiedy to Główny Urząd Statystyczny poda dane dotyczące wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Czy będzie 13. i 14. emerytura w 2024 roku?

Wiele emerytów obawiało się, że po zmianie rządu zostaną im odebrane 13 i 14 emerytury. Seniorzy mogą jednak spać spokojnie – okazuje się, że świadczenia te nadal będą wypłacane. Do ich otrzymania nie będą potrzebne żadne dodatkowe wnioski.

Informacje dotyczące 13. i 14. emerytur zostały zawarte w ustawie budżetowej na 2024 rok. O świadczeniach można przeczytać w uzasadnieniu. Zgodnie z jego treścią, zabezpieczone zostaną "niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych działań z zakresu polityki społeczno-gospodarczej" – w tym wypłatę dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.