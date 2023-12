500 plus do emerytury. Decyzja dotyczy wybranej grupy osób

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską?

Emerytura olimpijska jest wypłacana od 2000 roku. O przyznawaniu tego świadczenia pieniężnego mówi ustawa z 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Art. 36 stanowi, że dotyczy ono reprezentantów Polski "na igrzyskach olimpijskich, na olimpiadzie szachowej, zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach «Przyjaźń 84», zakwalifikowanym na igrzyska paralimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paralimpijskich, zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych".

Z dalszej części artykułu wynika, że przysługuje ono osobie, która na wymienionych wyżej zawodach zdobyła co najmniej jeden medal, ukończyła 40 r.ż., ma polskie obywatelstwo i nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy.

Poza tym osoba starająca się o tzw. emeryturę olimpijską "nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe", a także "nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar".

Zdjęcie Obecnie medaliści olimpijscy otrzymują emeryturę w wysokości 3 942,81 zł brutto / 123RF/PICSEL

500 plus do emerytury olimpijskiej. Ile będzie wynosić w 2024 roku?

Z art. 36 ustawy o sporcie można się również dowiedzieć, że wysokość świadczenia wynika z pomnożenia podstawy kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej przez 1,8.

Obecnie medaliści olimpijscy otrzymują emeryturę w wysokości 3 942,81 zł brutto. Początkowo zakładano, że od 2024 roku kwota bazowa wzrośnie do 2 335,02 zł, co po przeliczeniu gwarantowałoby wysokość emerytury olimpijskiej na poziomie 4 203,04 zł brutto.

Okazuje się jednak, że wzrost będzie większy, bo aż do 2 628,54 zł, co w konsekwencji podwyższy świadczenie dla zasłużonych sportowców do 4 731,37 zł brutto. Z tego wynika, że będzie to więcej o 528 zł, niż się spodziewano.

