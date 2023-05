Jakim typem pracownika jesteś? Twoja pozycja w trakcie snu wiele o tobie mówi

Spis treści: 01 Jakie właściwości ma sen?

02 Zasady zdrowej higieny snu

03 Pozycja w trakcie snu, która świadczy, że jesteś liderem

04 Pozycja w trakcie snu, która świadczy, że nie lubisz wychodzić przed szereg

05 Pozycja w trakcie snu, która świadczy, że jesteś indywidualistą

Jakie właściwości ma sen?

Zdrowy sen pozytywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie. Im lepiej się wysypiamy, tym zdrowiej wyglądamy. To prawidłowa długość snu poprawia procesy regeneracyjne skóry i odpowiada za promienną i jędrną cerę o poranku. Odpowiedni wypoczynek wpływa na nasz umysł, poprawia koncentrację oraz myślenie, a dzięki temu możemy efektywniej pracować i przyswajać wiedzę. Zdrowy sen wpływa także na układ odpornościowy, gdyż w trakcie odpoczynku organizm zwalcza stany zapalne. Oprócz długości snu, na jego jakość wpływają inne czynniki. Jak zadbać o prawidłową higienę snu?

Zasady zdrowej higieny snu

Jeżeli chcemy, aby sen przynosił nam jak najwięcej korzyści, warto powtarzać następujące czynności. Przede wszystkim wywietrz pokój przed snem, ponieważ zbyt wysoka temperatura może utrudniać zasypianie. Uchylone okno w nocy zapewni dostęp do świeżego powietrza. Nie jedz na wieczór ciężkostrawnej kolacji, a na godzinę przed snem nie korzystaj z urządzeń elektrycznych. Telefon możesz zastąpić książką lub medytacją, która wyciszy umysł i ciało. Na sen wpływa również ułożenie naszego ciała. Najmniej korzystną pozycją jest pozycja na brzuchu, ponieważ naciskamy wtedy na żołądek. Najzdrowszym ułożeniem okazuje się, ułożenie na plecach "na wznak". W tej pozycji kręgosłup oraz kark mogą odpocząć po całym dniu ciężkiej pracy.

Pozycja w trakcie snu, która świadczy, że jesteś liderem

Twoja pozycja spania oprócz dostarczania ciału korzyści zdrowotnych, może również świadczyć o pewnych cechach osobowości. Jeżeli zasypiasz w pozycji bocznej z kołdrą między udami, to jesteś urodzonym liderem. Osoby, które zasypiają w ten sposób, charakteryzują się odwagą oraz profesjonalizmem. Nie lubią podlegać innym i wolą same wyznaczać sobie cele. Dodatkowo są mistrzami komunikacji i wiedzą, jak przemówić podwładnym do rozsądku. Nie dbają o życie prywatne, gdyż najważniejsza jest dla nich kariera.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Pozycja w trakcie snu, która świadczy, że nie lubisz wychodzić przed szereg

Nie każdy człowiek chce skupiać całe swoje życie na pracy. Takimi osobami, są te, które śpią w pozycji "płodu", czyli takiej, którą przyjmujemy w łonie matki. Osoby śpiące w ten sposób, chcą wykonać w pracy tylko swoje obowiązki i wrócić do domu. Charakteryzuje je skromność oraz wysoka subordynacja. Czyni je to idealnymi podwładnymi, nie zadają pytań, po prostu wykonują to, co do nich należy.

Zdjęcie Pozycja "płodu" / 123RF/PICSEL

Pozycja w trakcie snu, która świadczy, że jesteś indywidualistą

Jeżeli do snu przybierasz pozycję "żołnierza" oznacza to, że jesteś osobą, która woli pracować indywidualnie i nie chce powierzać innym ważnych zadań. Uważasz, że jak coś ma być zrobione dobrze, to musisz zrobić to sam. Komunikacja nigdy nie była twoją mocną stroną, więc często jesteś źródłem nieporozumień. Wolisz skupić się na prowadzeniu działalności jednoosobowej, gdyż oszczędza ci to wiele stresu.

Zdjęcie Pozycja "żołnierza" / 123RF/PICSEL

