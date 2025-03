W lutym 2025 roku w czasopiśmie naukowym "Nature Aging" opublikowano wyniki nowych badań, które rzucają światło na kluczową rolę kwasów tłuszczowych w utrzymaniu zdrowia i młodzieńczego wyglądu. Okazuje się, że codzienne dostarczanie odpowiednich rodzajów tłuszczów do organizmu może mieć znaczący wpływ na nasz biologiczny wiek, czyli tempo, w jakim nasze komórki się starzeją. Eksperci podkreślają, że kwasy tłuszczowe mogą pomóc w spowolnieniu tego procesu, wpływając na jego odmłodzenie. Warto zaznaczyć, że biologiczny wiek nie zawsze pokrywa się z metrykalnym, ponieważ w dużej mierze zależy od naszej diety, regularności ćwiczeń, jakości środowiska, w którym żyjemy, oraz ogólnego stylu życia, który prowadzimy. Wszystkie te czynniki razem oddziałują na to, jak nasze ciało reaguje na upływający czas.

Kwasy omega-3 to niezbędne tłuszcze, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia, ale organizm ludzki nie jest w stanie ich samodzielnie wytwarzać, dlatego muszą być dostarczane z pożywieniem lub suplementami. Omega-3 znajdują się głównie w rybach tłustych, takich jak: łosoś, makrela, śledź, sardynka i tuńczyk. Dodatkowo warto do jadłospisu dodać nasiona i oleje roślinne, takie jak: nasiona lnu, chia, konopi oraz olej lniany, rzepakowy i sojowy. Doskonałym źródłem kwasów omega-3 są także orzechy włoskie oraz algi morskie. Jeżeli jednak nie są to składniki, które pobudzają nasz apetyt, to warto uwzględnić suplementy zawierające olej rybi, olej z wątroby dorsza czy algowy.