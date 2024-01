Masz bystre oko? Sprawdź!

Test na spostrzegawczość to szybki i przyjemny sposób, który pomaga popracować nad naszym refleksem i umysłem. Aby uzyskać oczekiwany rezultat, warto wykonywać je raz dziennie, zwiększając poziom trudności. Dzisiejszy test na spostrzegawczość na pewno nie należy do tych najłatwiejszych. Niby 10 sekund, a jednak tylko nieliczni są w stanie zmieścić się wyznaczonym czasie i udzielić prawidłowej odpowiedzi. Na obrazku widzicie ślady kota, jednak jeden z nich nie pasuje do pozostałych. Bystre oko nie będzie miało problemu, aby sobie z tym poradzić. Podejmiesz wyzwanie?

Reklama

Możesz zamknąć na chwilę oczy, a po otwarciu skupić się na tym, co zobaczysz jako pierwsze. Wiele osób wykorzystuje tę właśnie metodę. Są też i tacy, którzy decydują się na analizowaniu każdego elementu od lewej do prawej strony, co, jak twierdzą, pomaga im szybko wychwycić niepasujący element. Na obrazku znajduje się 159 śladów łapek, a tylko jeden z nich różni się od pozostałych.

Zdjęcie Na znalezienie niepasującego do pozostałych śladów masz 10 sekund / Canva / INTERIA.PL

Rozwiązanie testu na spostrzegawczość

Jeśli znalazłeś ten jeden ślad łapki, który różni się od pozostałych, oznacza to, że masz sokoli wzrok, a twoja spostrzegawczość jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszej zagadce, nie martw się. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza.

Poniżej dowiesz się, gdzie znajdowała się poszukiwany ślad. Spójrz na prawy, dolny róg.



Zdjęcie Rozwiązanie zadania / Canva / INTERIA.PL

Jeżeli masz ochotę poćwiczyć swoją spostrzegawczość, to podejmij się innych naszych testów.