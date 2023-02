Kinder Niespodzianka to produkt włoskiej firmy Ferrero, który do dziś cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród dzieci. Czekoladowe jajka z małą zabawką niespodzianką w środku zostały wprowadzone na rynek w 1974 roku we Włoszech, a następnie Niemczech. Do Polski trafiły w 1992 roku, a dzieci od razu je pokochały.

Pierwotnie jajka niespodzianki były stworzone z myślą o dzieciach. Szybko jednak stały się obiektem zainteresowania kolekcjonerów z całego świata. Ręcznie malowane figurki produkowane w latach 70 XX wieku to prawdziwy łup dla kolekcjonerów.

Reklama

Zobacz również: McDonald’s podnosi ceny. Podwyżki widać także w innych miejscach. „Ceny są znacznie wyższe”

Smerfy warte fortunę

Jedne z pierwszych zabawek produkowanych dla Kinder Niespodzianki, czyli figurki smerfów dziś na aukcjach internetowych sprzedawane są za ogromne kwoty! Kolekcjonerzy z całego świata polują na rzadkie egzemplarze. Największą żyłą złota okazał się Smerf Strażnik Nocny z latarnią, którego cena na zagranicznych aukcjach wynosi 12 tysięcy euro, czyli w przybliżeniu ponad 56 tysięcy złotych! Kolekcjonerzy są jednak bardzo ostrożni. Tak wysoką wartość mają tylko egzemplarze z niebieskiego twardego plastiku z ręcznie namalowaną czapką oraz spodniami.

Zdjęcie Jajka niespodzianki cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród dzieci, ale i kolekcjonerów / 123RF/PICSEL

Kolejnym smerfem pożądanym przez zagranicznych kolekcjonerów jest figurka smerfa z fletem. Jego cena to około 5 tysięcy euro, czyli 25,5 tysięcy złotych. Cena dotyczy jednak egzemplarzy wyprodukowanych jako biała figurka z czerwonym fletem.

Zobacz również: Mama Ginekolog znów w ogniu krytyki. Internauci mówią o niebezpiecznym zachowaniu

W Polsce warte kilkaset złotych

Na polskich aukcjach internetowych również to smerfy cieszą się największą popularnością. Na internetowych licytacjach rzadkie egzemplarze, takie jak smerf z czerwonym lusterkiem można znaleźć za 700 złotych, i jest to cena początkowa. Z kolei Smerfetka licytowana jest za niemalże 400 zł. Najbardziej opłaca się sprzedaż całej kolekcji smerfów. Można za nią dostać nawet do 1700 złotych.

Nie tylko smerfy warte krocie

Oprócz kultowych figurek smerfów kolekcjonerzy chętnie kupują figurki z lat 90. Są to przede wszystkim hipopotamy i krokodyle. Ręcznie malowane figurki sprzedawane są zazwyczaj w zestawach po kilka egzemplarzy. Jeden ze sprzedawców na stronie Allegro Lokalnie wycenił dziewięć sztuk krokodyli z Kinder Niespodzianki na prawie 500 złotych. W internecie można też znaleźć zestaw pięciu hipopotamów za 300 złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 47: Cleo Ćwiek i Agata Trzebuchowska INTERIA.PL

Rekordowa kolekcja

Największa kolekcja zabawek z Kinder Niespodzianki należy do Australijczyka Hooman’a Pour’a, który zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa. Jego kolekcja na dzień 29 stycznia 2021 wynosiła 1512 zabawek wyprodukowanych w latach 1977-2020. Kolekcjoner przyznaje, że jego ulubionymi figurkami są te ręcznie malowane, stworzone z połączenia różnych materiałów, wyprodukowane przed 1990 rokiem, ponieważ są najtrudniejsze do zebrania.

Zobacz również: Fin pobił rekord świata. Jego lodowa karuzela może pomieścić 100 tys. osób