1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać ważne zmiany w legitymacji emeryta. To dokument w postaci plastikowej karty, który przypomina dowód osobisty. Dzięki niemu emeryci mogą skorzystać z wielu ulg i zniżek

Już niebawem nie będzie konieczne noszenie ze sobą karty. Powód? Do świata seniorów wkracza cyfryzacja

O dokument mogą się starać osoby mające prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Przywileje seniora. Do tego uprawnia legitymacja emeryta

Zdjęcie Legitymacja emeryta–rencisty to szereg ulg i zniżek dla seniorów, którzy mogą liczyć m.in. na zniżki na przejazdy komunikację miejską / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Legitymacja emeryta-rencisty zapewnia sporo przywilejów, dzięki którym w portfelu posiadacza może zostać więcej pieniędzy. To m.in. zniżki w komunikacji miejskiej (o ulgowych przejazdach decydują władze miejskie lub regionalne), prawo do dwóch przejazdów w roku w drugiej klasie pociągami osobowymi, ekspresowymi i pośpiesznymi z ulgą 37 proc., zniżki na wejście do muzeów i galerii sztuki, ogrodów botanicznych i zoologicznych.

Zdarza się, że ze zniżek można również skorzystać np. w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i salonach masażu.

Ważne zmiany w legitymacji emeryta. Wchodzą w życie od 1 stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 roku legitymację emeryta-rencisty będzie można otrzymać również w formie elektronicznej. Wystarczy skorzystać z aplikacji mObywatel i dodać ją do wirtualnego portfela. Dzięki temu seniorzy nie będą musieli nosić ze sobą dokumentu w formie plastikowej.

- Legitymacja emeryta-rencisty będzie dostępna w mObywatelu już w styczniu 2023 - taka informacja została podana na Twitterze mObywatel.