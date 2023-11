Biedronkowy automat wyda vouchery o wartości 5 groszy

Najnowszy sklep Biedronki został zaprojektowany zgodnie ze standardem 3.0. Oznacza to, że jest przyjazny środowisku dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak oświetlenie LED, czy zamykane regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2 - informuje Biedronka w swoim komunikacie.

Przed sklepem postawiono specjalny recyklomat, w którym klienci będą mogli dokonać zwrotu plastikowych butelek PET oraz puszek aluminiowych po zakupionych wcześniej napojach. Jak informuje Przemysław Terlecki z serwisu Biznes Interia - automat wydaje vouchery o wartości 5 groszy za każde zutylizowane w niej opakowania PET czy puszki.

Ponadto na parkingu skórzewskiej Biedronki stanęła ładowarka dla samochodów elektrycznych, w której w jednym momencie będzie można naładować dwa pojazdy. Dzięki szybkiemu złączu ładowanie potrwa średnio 20-30 minut.

Zdjęcie Pod Biedronka w Skórzewie stanął także automat do przyjmowania plastikowych butelek PET oraz puszek aluminiowych / materiały prasowe

Pierwszy taki sklep w Polsce

To jednak nie koniec ciekawostek wprowadzonych do sklepu Biedronka, mieszczącego się przy ulicy Poznańskiej 1W w Skórzewie.

Biedronka informuje, że skórzewski sklep jako pierwszy w Polsce został wyposażony w "nowatorskie rozwiązanie technologiczne - elektroniczne oznaczanie cen każdego z produktów dostępnych na sali sprzedaży podpoznańskiego sklepu". Wystarczy raz powiązać dany produkt z jego ceną zapisaną w centralnym systemie SAP Biedronki, aby przy każdej zmianie ceny, automatycznie umieszczała się ona już jako poprawna na sklepowej półce.

Zdjęcie Elektroniczne oznaczanie cen w Biedronce bardzo przypomina tradycyjną, papierową formę / materiały prasowe

Co ciekawe - e-oznaczenia do złudzenia przypominają papier, na którym wcześniej sieć drukowała etykiety cenowe, co zdaniem przedstawicieli sieci sklepów Biedronka sprawi, że oglądanie ich nawet przez dłuższy czas nie męczy oczu.

Elektroniczne ceny sieć sklepów Biedronka nazywa "rewolucyjną zmianą", która ma sprawić, że "klienci będą mieli zawsze pewność, że podana cena za konkretny artykuł, po który sięgają, jest prawidłowa" - informuje Biedronka.