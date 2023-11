Spis treści: 01 "Co za absurd". Klienci Biedronki przecierali oczy ze zdumienia

Poniedziałkowa promocja Biedronki rozgrzała klientów dyskontu do czerwoności. Tym razem jednak w nieco gorszym tego słowa znaczeniu. Kiedy w aplikacji pojawiła się informacja o specjalnej ofercie - możliwości zakupu masła extra "Mleczna Dolina" za 2,99 zł, wielu szybko zaczęło planować poniedziałkowe zakupy. Pojawił się jednak mały haczyk. Aby skorzystać z promocji do koszyka trafić musiało aż 10 kostek.

"Co za absurd! To się w głowie nie mieści! Masło w Biedronce 2,99 zł, gdy kupisz 10 sztuk! Czy to hurtownia? Do kogo ta oferta jest kierowana? Do firm?" - pytała poirytowana klientka w mediach społecznościowych.

Biedronka pospieszyła z wyjaśnieniami. "Z promocji można skorzystać, ale nie trzeba. Przypominamy też, że masło można mrozić. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o niemarnowaniu żywności, zapraszamy na naszą stronę" - poinformowano.

Wkrótce zrobiło się jednak jeszcze gorzej. Ta promocja rozwścieczyła bowiem klientów podwójnie. Kiedy z samego rana ruszyli do sklepów, wykładając kolejno na taśmy dziesięć paczek masła - ilość konieczną, aby zapłacić nieco mniej, wkrótce mogli jedynie wzdychać z zawodem. Wszystko przez błąd aplikacji.

Stosy masła piętrzyły się przy kasach. "Promocja nie przechodzi"

O podobnej sytuacji alarmuje nas jedna z czytelniczek. Jak tłumaczy, na zakupy wybrała się tuż przed pracą, kiedy w sklepie świeciło jeszcze pustkami. Zadowolona, z koszykiem pełnym masła, ruszyła do kasy. - Coś tknęło mnie już w kolejce, bo przy taśmie piętrzyły się stosy odłożonych już maseł. Ale pomyślałam, że może ktoś nie doczytał, że w tym konkretnym przypadku trzeba skorzystać z aplikacji i dlatego nie mógł wykorzystać promocji - tłumaczy pani Jadwiga.

- Jak tylko przyszła moja kolej kasjer od razu poinformował: "Promocja nie przechodzi. Taniej może pani kupić co najwyżej trzy". Starałam się dać nieco do zrozumienia, że zgodnie z prawem, kiedy informacja o promocji i niższej cenie znajdowała się zarówno w aplikacji, jak i "namacalnie" na karteczkach w lodówkach z masłami, powinnam nabyć je w wywieszonej tam cenie. Kasjer odpowiedział, że to wina systemu i nie są w stanie nic zrobić. Proponował, że mogę kupić kolejne trzy z kartą Biedronki, ale wtedy ich cena będzie i tak o złotówkę wyższa. Nie zależało mi tak bardzo więc odpuściłam - dodaje.

"To jest skandal". Sieć sklepów Biedronka zabrała głos

Inni klienci byli jednak zdecydowanie bardziej wzburzeni. W sieci rozgorzała prawdziwa dyskusja. "Ogłaszacie promocję, która powinna działać prawidłowo już od pierwszych chwil otwarcia sklepu. Oczywiście jak się okazuje, promocja nie nalicza się i ludzie zostawiają przy kasach te dziesiątki kostek masła" - pisał w mediach społecznościowych jeden z klientów.