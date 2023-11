Spis treści: 01 Pokazała, co pracownicy Biedronki dostaną na święta. Zawartość paczki zaskakuje

Biedronka podobnie jak w 2022 roku, również tym razem przygotowała dla pracowników świąteczne paczki. W ubiegłym roku były to specjalne rabaty w wysokości do 1000 zł przekazane w formie voucherów, które można było wykorzystać w sklepach sieci. Do tego firma przekazała pracownikom prezenty takie jak słodycze, kawa, herbata, parasolki czy portfele. Z kolei dzieci pracowników otrzymały w prezencie klocki, głośniki czy gry planszowe.

W ubiegłym roku sieć przeznaczyła na prezenty prawie 80 mln zł. W tym roku pracownicy również mogą spodziewać się prezentów.

Pokazała, co pracownicy Biedronki dostaną na święta. Zawartość paczki zaskakuje

Sieć handlowa i w tym roku przygotowała dla pracowników świąteczną niespodziankę. Jedna z pracowniczek postanowiła podzielić się nagraniem, w którym zaprezentowała zawartość świątecznej paczki 2023.

Mowa o nagraniu opublikowanym przez użytkowniczkę TikToka @ shyandcrazydreamer. Co pracownicy Biedronki otrzymają na Boże Narodzenie?

Dorośli otrzymają zestaw garnków Gerlach, kuchenne akcesoria takie jak m.in. rękawice kuchenne i słodycze. Z kolei w paczce dla dziecka pracownika do 2. roku życia znajdą się upominki takie jak gra memo "Poznaję emocje", stół z klockami, książka z serii "Jadzia Pętelka", samochód sorter kształtów, magnetyczna układanka. Starsze dzieci w wieku od 3 do 6 lat otrzymają np. grę planszową, ciastolinę, długopis interaktywny, zestaw klocków, zdrapywankę, stempelki i zmywalne tatuaże. Z kolei dzieci w wieku 7-10 lat pod choinką znajdą grę zręcznościową, świecące w ciemności puzzle, grę karcianą czy zestaw zagadek logicznych.

Jest również coś dla nastolatków w wieku od 11 do 18 lat. Na liście prezentów znalazły się m.in. rzutki, puzzle świecące w ciemności i gry, np. "Sequence".

Internauci komentują. "Piękny gest"

Zdjęcie Popularna sieć handlowa w ubiegłym roku wydała na prezenty dla pracowników niemal 80 mln zł / 123RF/PICSEL

Jak widać, zawartość świątecznej paczki z Biedronki jest dostosowana do wieku osoby, która ma ją otrzymać.

Film opublikowany na TikToku wywołał spore poruszenie wśród internautów.

"Piękny gest. Za tę pracę przed świętami należy się wam i waszym rodzinom"

"Dobry pomysł, że jest coś dla dorosłych, a nie tylko paczki dla dzieci. Duży plus"

"Dużo ludzi narzeka na takie prezenty... A prezenty naprawdę fajne! Sami się zdziwiliśmy, jak zobaczyliśmy na własne oczy"

"Super, piękny gest"

"Klasa!"

"Super, prezent na pewno będzie cieszył"

"Mega!"

"Super gest, miło ze strony pracodawcy"

***