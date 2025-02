Liczy się czas - tak z pewnością można powiedzieć o idealnej porze na śniadanie. Okazuje się, że to, kiedy spożywamy pierwszy posiłek dnia, ma duże znaczenie dla zdrowia. Dietetycy podkreślają, że śniadanie najlepiej zjeść w przeciągu godziny od przebudzenia. Dlaczego to tak ważne?

Jedz śniadanie o konkretnej godzinie

Jak wskazuje Cynthia Sass, specjalistka ds. żywienia w rozmowie z serwisem Eat This, Not That!, ten nawyk przyniesie nam wiele korzyści. Ekspertka wymienia wśród nich m.in. zwiększenie wydajności umysłowej i fizycznej. Zwraca też uwagę, że jeśli zadbamy o odpowiednią porę spożycia śniadania, nie będziemy mieli ochoty na wieczorne podjadanie.

"To kluczowa sprawa, ponieważ większość ludzi jest najmniej aktywna właśnie o tej porze. Tym samym nie jest w stanie spalić niepotrzebnych kalorii, a to może prowadzić do przyrostu masy ciała" - przyznała Sass.

Kolejne plusy? Jednym z najważniejszych jest również regulacja poziomu insuliny. W 2017 roku na łamach Journal of Physiology eksperci zwrócili uwagę, że spożywanie śniadania poprawia wydatek energetyczny (spalone kalorie) i zmniejsza insulinooporność. Naukowcy porównali omijanie śniadania w przypadku osób z nadwagą i osób o prawidłowej masie ciała. W przypadku pierwszej z grup okazało się, że pierwszy posiłek dnia aktywował gen odpowiedzialny za spalanie tłuszczu.

Jeżeli dzień zaczynamy od treningu, śniadanie można podzielić na części. Cynthia Sass zaleca zjedzenie płatków owsianych lub owoców. Po sesji ćwiczeń najlepiej sięgnąć po warzywa, chude białko i produkty bogate w zdrowe tłuszcze.

Śniadanie a zdrowe serce. Ta godzina jest kluczowa

Godzina spożywania śniadania ma jednak związek jeszcze z jedną kwestią. Okazuje się, że każda godzina zwlekania z pierwszym posiłkiem może się negatywnie odbić na kondycji naszego serca. A to oznacza większe ryzyko problemów kardiologicznych.

Wykazało to badanie, którego podjęło się NutriNet- Sante. Udział w nim wzięło ponad 100 tys. osób o średniej wieku 42 lata. Celem było przede wszystkim ukazanie powiązania, jakie ma pora pierwszego i ostatniego posiłku oraz ich liczba z chorobami o podłożu sercowo-naczyniowym.

Naukowcy wskazali jasno: im później jesz śniadanie, tym ryzyko chorób układu krążenia wzrasta. I to o 6 procent. Przykład? Jeśli jedna osoba zje śniadanie o 7, a inna o 10, to w przypadku tej drugiej wystąpienie choroby sercowo-naczyniowej jest o 18 proc. wyższe. Badanie wykazało też, że u osób, które ostatni posiłek jadły po 21.00, aż 28-krotnie wzrastało ryzyko udaru. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja u osób jedzących kolację przed godziną 20.00.

Eksperci wskazują, że śniadanie najlepiej jeść pomiędzy 7.00 a 9.00 rano.

Śniadanie nie bez powodu uchodzi za najważniejszy posiłek dnia 123RF/PICSEL

Tracy Parker, dietetyczka z British Heart Foundation, cytowana przez portal The Sun:

"Istnieje związek pomiędzy naszym wewnętrznym zegarem biologicznym, trawieniem i wchłanianiem składników odżywczych. Naturalny cykl dobowy naszego organizmu jest zaprojektowany tak, aby jeść w ciągu dnia i spać w nocy. Jeśli zostaną zakłócone, może to mieć konsekwencje dla zdrowia naszego serca".

Eksperci wskazali jednak, że konieczne są dalsze badania dotyczące powiązań między godziną spożywania posiłków a kondycją układu krążenia.

Co jeść na śniadanie? Oto najlepsze dla zdrowia propozycje

Słodkie płatki, smażone kiełbaski, tosty z serem z pewnością nie są najlepszą propozycją na śniadanie. Zrezygnuj też ze słodkich drożdżówek - zawarte w nich cukry organizm wchłonie dość szybko. A to sprawi, że w krótkim czasie pojawi się ochota na "coś słodkiego".

Śniadanie - jako pierwszy posiłek dnia - powinno być pełnowartościowe i dostarczać nam energię niezbędną na początek dnia.

Śniadanie powinno być przede wszystkim pełnowartościowe 123RF/PICSEL

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej podaje, że powinno stanowić 25-30 proc. energii całodniowej diety. Tym samym, przy diecie 2000 kcal powinno dostarczać 500-600 kcal.

Co jeść na śniadanie? Najlepiej, by zawierało m.in. pieczywo razowe lub graham, płatki: jaglane, owsiane, żytnie, gryczane i otręby. To cenne źródło błonnika pokarmowego i węglowodanów złożonych, które sycą na dłużej.

Wspomniane produkty można uzupełnić o kefir, mleko, jogurt naturalny, ser żółty, twaróg, jajka, pastę z roślin strączkowych czy dobrej jakości wędlinę. W śniadaniu powinno się też znaleźć miejsce dla warzyw i owoców. Odpowiednio skomponowany posiłek pozwoli zachować odpowiedni poziom cukru we krwi i szybciej spalać kalorie.

***

Źródło:

eatthis.com/best-breakfast-time, thesun.co.uk/health/25055208/when-you-eat-heart-disease, obieta.interia.pl/porady/news-od-teraz-twoje-sniadania-beda-zdrowsze-pomoga-proste-triki,nId,7843413, ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/sniadanie-dlaczego-to-najwazniejszy-posilek-dnia

Paweł Morawski o leczeniu onkologicznym: Najważniejszy jest czas INTERIA.PL