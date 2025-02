Dlaczego śniadanie jest tak ważne? Naukowcy przeprowadzili badania

Śniadanie to pierwszy posiłek dnia, który dostarcza nam energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wpływa na koncentrację, pamięć i zdolność do przetwarzania informacji, co jest kluczowe zarówno w pracy, jak i podczas prowadzenia pojazdów.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku pokazują, że pomijanie śniadania może prowadzić do osłabienia odporności, zwiększać ryzyko chorób serca oraz przyczyniać się do problemów metabolicznych.

Regularne jedzenie tego posiłku może natomiast poprawić poziom cukru we krwi i wspierać zdrowie układu krążenia.

O której godzinie najlepiej jeść śniadanie? Badacze nie mają wątpliwości

Kwestia pory spożywania śniadania stała się przedmiotem badań naukowców z NutriNet-Santé, którzy po przeanalizowaniu nawyków żywieniowych ponad 103 tys. osób doszli do jednoznacznych wniosków.

Wyniki ich badań wskazują, że najlepszym czasem na pierwszy posiłek dnia jest przedział między 7:00 a 9:00 rano. Spożywanie śniadania później niż o 9:00 może zwiększać ryzyko problemów sercowo-naczyniowych.

Regularne dostarczanie organizmowi energii w odpowiednich odstępach czasu pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi oraz wspiera prawidłową pracę serca. Długie przerwy między posiłkami mogą natomiast prowadzić do nagłych skoków poziomu glukozy, co obciąża układ metaboliczny i sprzyja rozwojowi chorób.

Regularne spożywanie śniadań pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy, insuliny, a także cholesterolu 123RF/PICSEL

Zdrowe śniadanie - jak je skomponować? Trzy smaczne i proste propozycje

Nie tylko godzina spożywania śniadania ma znaczenie - ważne jest również to, co znajduje się na naszym talerzu. Idealny posiłek powinien dostarczać białka, zdrowych tłuszczów oraz węglowodanów złożonych, które zapewnią organizmowi energię na wiele godzin.

Oto kilka propozycji zdrowego śniadania:

owsianka z owocami i orzechami - źródło błonnika, witamin i zdrowych tłuszczów wspierających serce,

jajka z pełnoziarnistym pieczywem i warzywami - dostarczają białka, które wspomaga regenerację organizmu, oraz antyoksydantów z warzyw,

jogurt naturalny z nasionami chia i miodem - wspiera pracę jelit i dostarcza probiotyków, które wzmacniają odporność.

Wprowadzenie zdrowych nawyków śniadaniowych, takich jak regularne jedzenie pierwszego posiłku między 7:00 a 9:00 rano oraz wybieranie pełnowartościowych produktów, może znacząco poprawić zdrowie i zmniejszyć ryzyko chorób serca. Jeśli do tej pory nie przywiązywaliśmy wagi do pory śniadania, warto to zmienić - nawet drobne zmiany w codziennej rutynie mogą przynieść długofalowe korzyści.

