Postaw na grobie zamiast chryzantemy. Ciemnozielone liście utworzą gęsty dywan

Natalia Jabłońska

Z wyglądu niepozorna, ale to roślina do zadań specjalnych. Barwinek to świetna alternatywa dla chryzantemy. Jego liście są wiecznie zielone i tworzą gęsty dywan. Chociaż nie wymaga specjalnej pielęgnacji, warto spełnić kilka jego wymagań. Dzięki temu będzie efektowną ozdobą.

Zastąpi chryzantemę. Barwinek to wytrzymała ozdoba123RF/PICSEL

Spis treści:

  2. Rośliny zimozielone na cmentarz

Barwinek pospolity niejedno ma imię. Nadaje się do sadzenia w ogrodach i parkach, sprawdzi się również na cmentarzu. To niewielka, wiecznie zielona roślina, której ciemnozielone liście tworzą efektowny, gęsty dywan. 

Barwinek jest odporny na mróz i nie ma specjalnych wymagań co do pielęgnacji. Dlatego też jest znakomitą alternatywą dla chryzantemy, która kojarzy się z uroczystością Wszystkich Świętych.

    Barwinek tak samo dobrze sprawdzi się w roli dekoracji. A tę będą stanowiły jesienią ciemnozielone liście o owalnym kształcie. Wiosną natomiast obsypie się niebieskimi lub fioletowymi kwiatami. 

    Barwinek kwitnie od kwietnia do sierpnia. Naturalnie występuje na terenie Europy i Azji Zachodniej. Rośnie w lasach liściastych i zaroślach.

    Roślina nie ma zbyt wielu wymagań. Preferuje stanowiska półcieniste lub cieniste, lubi żyzne i próchnicze podłoże. Należy ją podlewać umiarkowanie - tak, aby podłoże było lekko wilgotne. Zbyt mokre, jak i suche podłoże może powodować, że roślina będzie marnieć w oczach. Doniczkę najlepiej ustawić na spodku, by nadmiar wody mógł się z niej wydostać.

    Kilka jasno fioletowych kwiatów barwinka otoczonych zielonymi liśćmi w naturalnym świetle, wyraźnie widoczne delikatne płatki i środki kwiatów.
    Barwinek pospolityWikimedia Commons

    Rośliny zimozielone na cmentarz

    Rośliny zimozielone to dobry wybór na cmentarz. Wspomniany barwinek, ale i bukszpan możemy również posadzić przy grobie - tego typu rośliny dzięki swoim liściom, są okazałą ozdobą niezależnie od pory roku. Nie mają też wygórowanych wymagań co do podlewania, więc stanowią dobre rozwiązanie dla osób, które nie odwiedzają regularnie grobów bliskich i nie mają możliwości porządkowania ich na bieżąco.

    Co więcej, pełnią one nie tylko funkcje estetyczne. Rośliny zimozielone są odporne na trudne warunki pogodowe i zanieczyszczenia, co czyni je wręcz "żelaznymi". Oprócz barwinka i bukszpanu, w roli dekoracji można rozważyć również mahonię pospolitą, którą w zimie zdobią żółte kwiaty.

    Na cmentarz sprawdzą się również jałowiec (dostępny w wielu odmianach, można z niego stworzyć niewielki żywopłot) czy świerk kłujący "Conica" (najlepszy do pojedynczych nasadzeń).

    Chryzantemy. Warto ich nie wyrzucać po długim weekendziePolsatPolsat

