Spis treści: 01 Wielkomiejski trójkąt: Warszawa - Kraków - Trójmiasto

02 Renesansowe Roztocze - ferie na Zamojszczyźnie

03 Ferie w domu? To też może się udać

04 Ferie zimowe w 2023 roku - terminy dla województw

"Ferie zimowe to czas, kiedy urlop można spędzać zarówno w górach, na nartach, jak i w ciepłych krajach, na plaży i przy basenie. Z naszych ostatnich analiz wynika, że klienci biur podróży najchętniej wybiorą się właśnie nad ciepłe morza, między innymi do Egiptu, nad Morze Czerwone" - informuje Marzena German z serwisu Wakacje.pl w rozmowie z portalem Nowiny24.

Co jednak jeśli nie chcemy podążać za większością i spędzić ferii w ciepłym kraju, leżąc obok zatłoczonego hotelowego basenu przez kilka dni? W granicach naszego kraju znajdziemy kilka propozycji, które zapewnią nam nowe doznania, a przy okazji mogą mieć też walor edukacyjny dla dzieci.



Reklama

Zobacz także: Polacy podróżują zimą na potęgę. Wskazano najbardziej oblegany region kraju

Wielkomiejski trójkąt: Warszawa - Kraków - Trójmiasto

Zdjęcie Nuda? W ferie nie ma na nią miejsca / 123RF/PICSEL

Ferie w mieście nie każdemu kojarzą się dobrze. Jednak jeśli wybierzemy się do dużej aglomeracji, to nie będziemy mogli narzekać na brak możliwości ciekawego spędzenia czasu, miejsc, które warto zwiedzić i poznać.

"Gdynia bardzo spoko, jest co robić. Jest tutaj Centrum Nauki Eksperyment. Dziecko trzeba siłą stamtąd wyciągać" - mówi nam Kornelia, mama trójki potomstwa, która w Trójmieście spędziła rodzinne ferie w ubiegłym roku.

"Na jeden dzień pojechać do Gdańska, tam też jest taki przybytek - Muzeum Emigracji. Brzmi nudno, ale tak naprawdę jest wspaniałym miejscem do zwiedzania z dziećmi. Muzeum jest interaktywne, mnóstwo zakamarków i rzeczy do klikania, nie można się nudzić. W Gdyni znajdziemy też klubokawiarnie dla dzieci, możemy chodzić codziennie nad morze, wsiąść w autobus i jechać na Babie Doły, albo na molo w Orłowie. Można także zrobić sobie spacer na pół dnia przez plaże z Orłowa do Sopotu, a wrócić stamtąd SKM-ką. Na terenie dawnego Fortu Góry Gradowej w Gdańsku mieści się Hewelianum, tam też warto zajrzeć" - opisuje atrakcje Trójmiasta.

Zobacz również: Ferie zimowe 2023. 7 miejsc, do których warto wybrać się zimą

Natomiast w Warszawie i Krakowie znajdziemy niejedno wspaniałe muzeum. Jeśli planujemy ferie z trochę starszymi dziećmi, taka wycieczka będzie doskonałym pomysłem. W Grodzie Kraka warto zwiedzić Wieżę Ratuszową i Wawel, Muzeum Narodowego w Krakowie, Sukiennice, Dom Jana Matejki, Rynek Podziemny, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

W Stolicy z pewnością udać się do Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Pieniądza NBP, Fotoplastikonu, Centrum Nauki Kopernik.

Wiele z tych miejsc, co najmniej jeden dzień w tygodniu oferuje wstęp wolny, dlatego przy dobrym planowaniu możemy dodatkowo zaoszczędzić nawet znaczne sumy.

Renesansowe Roztocze - ferie na Zamojszczyźnie

Zdjęcie Roztocze zimą to prawdziwa bajka / Taida Tarabula / Agencja FORUM

Roztocze to region, w którym znajdziemy przepiękne lasy i cudowne widoki. Nic więc dziwnego, że staje się ono coraz bardziej popularnym celem wyjazdów. Nie jest jednak aż tak znane, by w okresie ferii spodziewać się tam wielkich tłumów. Zwiedzając Zamojszczyznę najlepiej oczywiście zacząć od Zamościa.



Poza piękną renesansową starówką, wpisaną na listę zabytków klasy zerowej przez UNESCO, możemy też udać się do Ogrodu Zoologicznego. Wiele inwestycji na jego terenie powstało niedawno, więc mamy tu możliwość obcowania ze zwierzętami w przemyślany i przyjemny sposób — na przykład odwiedzając halę wolnych lotów, gdzie atrakcją są nie tylko egzotyczne ptaki chodzące tuż przy naszych nogach, ale również bardzo rozmowne papugi kakadu.



Zobacz również: CNN poleca Polskę na urlop w 2023 roku. Jest konkretny powód

Z Zamościa warto udać się później do leżącego niedaleko Zwierzyńca i Krasnobrodu. Te turystyczne miasteczka oferują przyjemny, rodzinny klimat i niewymagające, a piękne, trasy turystyczne prowadzące przez lasy Roztocza. Oferta noclegowa i infrastruktura turystyczna jest tu na bardzo przyzwoitym poziomie.



Zdjęcie Zamość / 123RF/PICSEL





Ferie w domu? To też może się udać

Nie każdy ma środki i ochotę wyruszać w Polskę w tym czasie. Rok 2023 to w końcu dalszy ciąg kryzysu i dla wielu niepewności finansowej. Ci, którzy zdecydują się nie opuszczać swojego rodzinnego miasta z pociechami, także mogą zaplanować fajne, ciekawe i przyjemne ferie we własnym domu. Z wielu pomysłów na spędzenie wspólnego czasu, można wymienić wieczory poświęcone na gry planszowe, wspólne gotowanie, piżama-party, majsterkowanie i aktywności plastyczne, a także zwyczajne zimowe spacery rodzinne po okolicy. Z pomocą zawsze przyjdzie nam internet, gdzie znajdziemy wiele nieznanych atrakcji rozsianych po całej Polsce — a więc także w naszym sąsiedztwie.

W wielu miastach organizowana jest od lat akcja Zima w Mieście, której celem jest zapewnienie dzieciom zimowych rozrywek w granicach własnego miejsca zamieszkania. W akcji biorą udział lokalne ośrodki edukacyjne, sportowe i artystyczne. Dziecko powinniśmy jednak zapisać z wyprzedzeniem do udziału w tej akcji.

Ferie zimowe w 2023 roku - terminy dla województw

Przerwa świąteczna w nauce następuje w naszym kraju w formie tak zwanych turnusów. Poszczególne województwa zaczynają ferie w innym terminie, by uniknąć jednorazowego przeładowania miejsc wypoczynku. W 2023 roku te terminy wyglądają następująco:

16 - 29 stycznia 2023 r.: województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

23 stycznia - 5 lutego 2023 r.: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie.

30 stycznia - 12 lutego 2023 r.: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

13 - 26 lutego 2023 r.: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.