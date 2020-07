Jest ikoną mody, choć niedługo skończy 99 lat

Jak starzeć się z klasą i godnością? Co robić by mieć siłę, energię i pasję nawet w podeszłym wieku? Czy są rzeczy, których nie wypada robić po dziewięćdziesiątce? Fantastyczne życie Iris Apfel jest odpowiedzią na wszystkie te pytania.

Zdjęcie Iris Apfel nie zamierza zwolnić tempa, choć tak wiele osiągnęła w życiu zawodowym i osobistym /Robin Platzer/Twin Images /East News

Iris Apfel urodziła się w 1921 roku w Nowym Jorku w rodzinie rosyjskich emigrantów żydowskiego pochodzenia.



Jej tata prowadził warsztat szklarski, a mama własny butik.



Iris zawsze fascynowała się modą i dizajnem.



Studiowała historię sztuki na uniwersytecie w Nowym Jorku i modę na uniwersytecie w Wisconsin.



Jest kobietą biznesu, projektantką wnętrz i ikoną mody. W sierpniu skończy 99 lat.



Młodość, to stan ducha



Apfel mówi, że nie przejmuje się tym, ile ma lat. Jest aktywna zawodowo i robi to, co kocha. Uważa, że nie warto oszukiwać ludzi i samego siebie, co do swojego wieku i wyglądu.



Energia, pasja, doświadczenie, dystans do siebie samej, kreatywność, poczucie humoru, to cechy rozpoznawcze znanej projektantki, która sama siebie nazywa "najstarszą żyjącą nastolatką" i tak się zachowuje. "By być młodym, trzeba być otwartym na nowych ludzi i nowe wyzwania" - radzi. Pytana, co najbardziej ceni w życiu, odpowiada, że szczęście, miłość, przyjaciół, robienie tego co się kocha i wspieranie innych.



Praca zawodowa daje jej dużo sił i satysfakcji, bo robi to, co kocha i wkłada w to całe serce i duszę. W życiu imała się różnych zajęć np. pisała o modzie i uczyła o niej studentów. W roku 2018 wydała książkę "Iris Apfel - Przypadkowa ikona", a ostatnio książeczkę do kolorowania wypełnioną ciekawymi wzorami, projektami dodatków i biżuterii oraz jej zabawnymi, a zarazem dającymi do myślenia złotymi myślami.



Dwa lata temu firma Mattel wypuściła lalkę Barbie stylizowaną na Iris Apfel.