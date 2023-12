Imię Barbara, przed laty święcąc ogromne triumfy, na przestrzeni lat odeszło nieco do lamusa. Tylko w ubiegłym roku nadano je 993 nowo narodzonym dziewczynkom, a w pierwszej połowie tego roku otrzymało je 447 noworodków. W Polsce zgodnie z listą imion żeńskich w rejestrze PESEL, opracowaną przez serwis gov.pl, nosi je dokładnie 485 438 kobiet. Spośród innych z pewnością wyróżnia je wyjątkowa historia.

Reklama

Co się robi na Barbórkę? Tradycyjne święto ku czci św. Barbary

Imię Barbara, typowo polskie i patriotyczne, szczególną popularnością cieszyło się w momencie, kiedy otrzymała je jedna z głównych postaci "Pana Wołodyjowskiego" - sienkiewiczowska Basia. W polskiej kulturze zakorzenione jest jednak wyjątkowo głęboko.

Barbara, święta będąca patronką górników, swoje święto obchodzi 4 grudnia. Wtedy też przypada huczna Barbórka, którą na ziemiach polskich obchodzi się już od XI wieku. Tradycyjne święto, obchodzone w dniu wspomnienia świętej Barbary z Nikomedii, patronki ciężkiej pracy oraz dobrej śmierci, celebruje się szczególnie w regionach historycznie związanych z górnictwem.

Zobacz również: Kobiety o tych imionach są najbardziej pożądane wśród mężczyzn. Jesteś na liście?

Jakie jest znaczenie imienia Basia?

Barbara jest żeńskim imieniem pochodzenia greckiego, od słowa "barbaros", oznaczającego "barbarzyński", "niegrecki", "obcy". Starożytni Grecy określali tym słowem niewolnice z dalekich krajów.

Barbara obchodzi imieniny 18 kwietnia, 20 lipca, 22 września, 19 listopada oraz 4 grudnia. Ostatnia z tych dat jest najpopularniejszą, jeśli chodzi o imieniny Barbary. Wtedy też przypada Barbórka.

Zobacz również: Osoby o tych imionach tworzą najsilniejsze związki. Jesteś w tej grupie

Jaka jest kobieta o imieniu Barbara? Siła, ambicja i odwaga

Barbara wyróżnia się spośród kobiet wyjątkową siłą, zdecydowaniem, ambicją oraz odwagą. Jest spokojna, pewna siebie i wyważona, a do tego niezwykle szlachetna. Lubi otaczać innych swoją opieką, będąc jednak z natury niezależną. Zdarza jej się nie zgadzać z opinią innych.

Zdjęcie Jaka jest kobieta o imieniu Barbara? Cechuje ją siła, ambicja i odwaga / 123RF/PICSEL

Barbara jest niezwykle uczuciowa. Z trudem wybacza wyrządzone krzywdy, jednak na co dzień wymaga ciepła i opieki. Kiedy pozna odpowiedniego mężczyznę staje się wzorową matką i żoną, a dla męża prawdziwą i oddaną przyjaciółką.

Patronką kobiet o tym imieniu jest święta Barbara, męczennica, patronka górników, hutników, architektów i marynarzy. Podczas II wojny światowej uważano ją również za patronkę polskiego podziemia.

Zobacz również: Kobiety o tym imieniu są otwarte i towarzyskie. Chętnie pomagają zwierzakom

Jaka św. Barbara, taka zima? Ludowe powiedzenia mówią jasno

Co ciekawe, święta Barbara, w tym również kobiety noszące to imię, znalazły swoje miejsce w ludowych powiedzeniach. Na podstawie warunków atmosferycznych panujących w dzień imienin Barbary można bowiem odczytać, co czeka nas tej zimy.

"Kiedy na św. Barbarę błoto, będzie zima jak złoto" lub "Gdy w świętą Barbarę gęś chodzi po lodzie, to Boże Narodzenie będzie po wodzie" - mówią ludowe przysłowia. Czas więc poczekać do 4 grudnia.

Zobacz również: Są ambitne, pewne siebie i odważne. Kobiety o tym imieniu osiągną sukces