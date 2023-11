Jest prognoza pogody na Boże Narodzenie. Meteorolodzy mówią jasno

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Jedni nie mogą się go doczekać, inni trzymają kciuki, by pojawił się jak najpóźniej i był z nami jak najkrócej. Śnieg, bo o nim właśnie mowa, z pewnością dotrze do Polski, a meteorolodzy przewidują, kiedy ma to nastąpić. Czy w grudniu czekają nas białe święta?

Zdjęcie Niewykluczone, że w grudniu pojawią się opady śniegu / 123RF/PICSEL