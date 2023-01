Jesteś kreatywny? Spójrz na ten obrazek i sprawdź!

Złudzenia optyczne fascynują nas, ludzi, od wieków - oszukując jednocześnie umysł i oko - ale to, co widzisz i jak to widzisz, może ujawnić więcej, niż zdajesz sobie sprawę z siebie.

To złudzenie optyczne zostało opublikowane w niemieckim magazynie "Fliegende Blätter" w 1982 r. W krótkim czasie stało się sławne, również dzięki psychologom, którzy używali go do celów badawczych. Jedno z badań, przeprowadzonych przez psychologa Richarda Wisemana, wykazało, że ci, którzy bardzo szybko przerzucali wzrok z jednego obrazu na drugi, wykazywali się w innych testach większą kreatywnością.

Reklama

Ci natomiast, którzy widzą tylko jedno zwierzę i mają trudność z płynnym przełączaniem się między kaczką i królikiem są typami bardziej logicznymi i metodycznymi.

Zobacz też: To, co widzisz na tym obrazku zdradza, jakim i dlaczego jesteś człowiekiem

Wierzcie lub nie, niektórzy ludzie nie są w stanie bez wysiłku przeskakiwać między dwoma ukrytymi tu obrazami, podczas gdy inni są w stanie przełączać się między nimi wiele razy w krótkich okresach czasu.

Amerykański psycholog Joseph Jastrow w 1899 użył tej iluzji, aby sprawdzić, czy to, co ludzie widzą jest zależne od ich stanu emocjonalnego i kontekstu. Wierzył, że przetwarzanie obrazów jest związane z tym, jak ludzie interpretują świat. Co ciekawe, jego badanie wykazało, że ludzie widzieli królika wiosną (okres wielkanocny?), a jesienią częściej kaczkę.

Iluzja została również wykorzystana w badaniach z 2011 roku opublikowanych w "British Journal of Psychology". Wyniki tego badania dostarczyły naprawdę interesujących spostrzeżeń. Według tego badania ludzie, którzy najszybciej przełączają się między królikiem a kaczką, mogą również znaleźć trzy dodatkowe zastosowania dla przedmiotów codziennego użytku.