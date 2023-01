Horoskop na luty - trzy znaki odczują szczególnie pozytywne zmiany. Pozazdrościć!

Spis treści: 01 Horoskop na luty - BYK

02 Horoskop na luty - BLIŹNIĘTA

03 Horoskop na luty - SKORPION

W lutym 2023 r. wzrośnie w nas wszystkich pewność siebie, dostaniemy zastrzyk motywacji do spełniania marzeń. To czas na ponowne wymyślenie siebie i swojej przyszłości, czas opuszczania strefy komfortu. Nie będziemy bać się podjąć ryzyko, wejść na całkiem obce terytoria. To, co nowe przyniesie szczęście i pieniądze. To miesiąc, w którym zobaczymy nowych liderów.

Horoskop na luty - BYK

Przygotuj się na żywiołowy miesiąc, Byku. Będziesz żonglować kilkoma różnymi rzeczami, w szczególności karierą i życiem rodzinnym. Ale, o dziwo, przyniesie ci to wiele radości. Jesteś w dobrych rękach, choć pewnie czujesz, że dryfujesz gdzieś bez celu. Luty będzie dla ciebie miesiącem, w którym rozpocznie się dla ciebie czas głębszych przemyśleń i decyzji, kim i gdzie chcesz być. Wykorzystaj swoją kreatywność i intuicję. Nawet jeśli nie masz jeszcze wszystkich odpowiedzi, poddaj się i zaufaj wszechświatowi i swojemu sercu.

Pełnia księżyca w twojej strefie domowej nadejdzie 5 lutego, co może przynieść punkt zwrotny wokół domu lub rodziny. Być może zdecydujesz się na zmiany. To doskonały moment, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Luty będzie dla ciebie miesiącem spotkań z ludźmi - tymi, których kochasz i całkiem nowymi, to pewne. Następnie Merkury wkroczy do twojej strefy kariery, poczynając od 11 lutego. Nabierzesz nieco rozpędu w życiu zawodowym. Więcej komunikacji, więcej projektów.

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na luty - BLIŹNIĘTA

Nadchodzi dość niezwykły miesiąc dla twojego życia zawodowego. Nadchodzące tygodnie to ogrom niezwykłej energii. To świetny czas na przedstawienie pomysłów, debiutanckich projektów i trzymacie z szefostwem. W okolicach pełni księżyca, czyli 5 lutego, podejmiesz nowe wyzwania lub poważniej zaczniesz o tym myśleć. Wszystko wystrzeli jak rakieta już po 20 lutego, czyli w okolicy nowiu księżyca. Twoja kariera ruszy z kopyta. Spodziewaj się nowych kamieni milowych w życiu zawodowym - awansu, nagrody, nowej propozycji pracy.

Jowisz zapewni Bliźniętom pozytywne wibracje w przyjaźni i potrwa to aż do połowy maja. Przed tobą cudowne chwile z ludźmi, którzy cię kochają i wspierają. Twoje marzenia będą się spełniać jedno po drugim. Trzymaj się blisko ludzi.

Horoskop na luty - SKORPION

Luty przyniesie szybsze tempo niż kiedykolwiek było to twoim udziałem, drogi Skorpionie. I uważaj, będziesz tym wszystkim zachwycony! To kolejny miesiąc, w którym nacisk będziesz kłaść na rodzinę i dom. Może ruszy w końcu temat remontu lub przeprowadzki? Na horyzoncie zmiana, nowe otwarcie. Być może będziesz miał okazję pomóc bliskiej osobie. Za to wszystko odpowiedzialny jest Merkury. Księżyc w pełni oświetli twoje życie zawodowe. Będzie to jeden z najważniejszych okresów w roku dla twojej kariery. Będzie to zwieńczeniem twojej ciężkiej pracy z ostatnich sześciu miesięcy lub dłużej. Jeśli jesteś na dobrej drodze, awansujesz, ale jeśli nie, możesz zdać sobie sprawę, że trzeba się przyjrzeć przyczynom. Jeśli szukasz awansu lub nowej pracy, zrób to w tym czasie. Potężny Jowisz, planeta szczęścia i ekspansji, jest w twoim sektorze produktywności i zdrowia do połowy maja. Oznacza to, że możesz dopracowywać więcej przełomowych projektów. Albo wprowadzić wreszcie do swojego życia tak ważną równowagę między pracą a życiem osobistym..

