Już 10 czerwca na ekrany polskich kin wchodzi film "Jeżyk i przyjaciele"

"Jeżyk i przyjaciele" to animacja z proekologicznym przesłaniem, a punktem wyjścia jej przygodowej fabuły jest brak wody, zagrażający leśnym zwierzakom

Film posiada szereg edukacyjnych walorów. Pokazuje dzieciom wartość współdziałania i dążenia do obranego celu, a także zachęca do poszukiwania porozumienia ponad podziałami. Uczy, że każda, nawet najmniejsza istota może dokonać znaczących zmian i zostać bohaterem

Zobacz zwiastun "Jeżyka i przyjaciół", kolczasto-futrzastej animacji dla całej rodziny!

"Jeżyk i przyjaciele" rozbawią i nauczą szacunku dla otaczającego świata

Bohaterami filmu są Mila i Mędrek - dzieciaki-zwierzaki i para najlepszych przyjaciół zamieszkujących leśną polanę. Dzielna jeżyczka i przebojowy wiewiór uwielbiają beztroską zabawę, lecz wszystko zmienia się, bo nastaje długa susza zagrażająca mieszkańcom lasu. Gdy zaczyna brakować wody do picia, to właśnie Mila i Mędrek wyruszają na misję, dzięki której w leśnych strumykach ma znów popłynąć wartki nurt. Czeka ich trudna wyprawa, lecz bohaterowie nie mają zamiaru zwijać się po jeżowemu w kulkę! Ten futrzasto-kolczasty duet spotka na swojej drodze wielu najeżonych wrogów, którym musi udowodnić, że nawet będąc małym, można zostać wielkim bohaterem!

Zdjęcie Mila i Mędrek to dzieciaki-zwierzaki i para najlepszych przyjaciół, zamieszkujących leśną polanę / materiały prasowe

Film łączy wartką akcję, humor i parę przesympatycznych bohaterów z problematyką przyrodniczą. "Jeżyk i przyjaciele", to "bezpieczna", wolna od przemocy i przerażających postaci bajka, która doskonale nadaje się na pierwsze wyjście z dzieckiem do kina. Przyjemność z projekcji czerpać będzie jednak też większość dzieci w wieku do 9 lat, dla których twórcy stworzyli wiele zabawnych i pełnych zwrotów akcji scen. Film wejdzie na wielkie ekrany w całej Polsce 10 czerwca. Już dzisiaj warto zarezerwować bilety i zaplanować wyjątkową przygodę z Milą i Mędrkiem.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne, skutki długotrwałej suszy, konieczność dbania o przyrodę – to tylko niektóre z problemów, z którymi najmłodsi widzowie będą mieli okazję zapoznać się w trakcie seansu

Zdjęcie Odważna jeżyczka i przebojowy wiewiór, wyruszą we wspólną wyprawę, by zapewnić leśnym stworzeniom dostęp do wody / materiały prasowe

Ekobajka. Bawiąc - uczy

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. Tylko Czechy, Malta i Cypr mają jej mniej w przeliczeniu na mieszkańca. Tymczasem statystyczny Polak bezpośrednio zużywa około 92 litrów wody dziennie, ale jego ślad wodny (czyli pośrednie zużycie wody w konsumpcji towarów i usług) wynosi już prawie 3,9 tys. litrów. Wodę marnujemy nie tylko wtedy, gdy nie zakręcamy kranu, ale także wyrzucając jedzenie lub kupując nowe, być może niepotrzebne ubrania. Do produkcji tych dóbr konsumpcyjnych potrzeba tysięcy litrów wody. Konieczne są zmiany systemowe, ale proces ten powinniśmy zacząć od siebie. Z tego powodu bardzo ważna jest edukacja ekologiczna dzieci od najmłodszych lat.

Zdjęcie Gdy zaczyna brakować wody do picia, to właśnie Mila i Mędrek wyruszają na misję, dzięki której w leśnych strumykach ma znów popłynąć wartki nurt / materiały prasowe

Film "Jeżyk i przyjaciele" jest dobrym przykładem animacji, która może być pretekstem do rozmów z dziećmi na ważne tematy, takie jak właściwe i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi - a dokładniej wodą - poprzez wykorzystanie prostych odwołań do motywacji i postępowania bohaterów przedstawionej historii. Filmowe obrazy, dzięki oddziaływaniu na emocje, silnemu zaangażowaniu młodych widzów oraz identyfikacji z postaciami, mogą zdziałać więcej niż godziny wykładów.

"Jeżyk i przyjaciele" - walory edukacyjne

Wprowadzenie do myśli ekologicznej. Film opowiada o wielkiej suszy. Pokazuje, jakie zagrożenie dla zwierząt stanowi susza jak bardzo funkcjonowanie lasu i całego świata jest uzależnione od wody.

Film opowiada o wielkiej suszy. Pokazuje, jakie zagrożenie dla zwierząt stanowi susza jak bardzo funkcjonowanie lasu i całego świata jest uzależnione od wody. Przedstawienie różnych gatunków zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Bohaterami są zwierzęta, jakie spotkamy również w Polsce: jeże, rysie, wiewiórki, wilki, zające. Film przekazuje mimochodem różne informacje o poszczególnych gatunkach, np. że jeże są samotnikami.

Bohaterami są zwierzęta, jakie spotkamy również w Polsce: jeże, rysie, wiewiórki, wilki, zające. Film przekazuje mimochodem różne informacje o poszczególnych gatunkach, np. że jeże są samotnikami. Dzielenie się z innymi i troska o słabszych. Niedźwiedzie początkowo chcą mieć wodę tylko dla siebie, nie obchodzi ich, że inni cierpią. Swoim dobrobytem dysponują nierozważnie, podczas gdy inne zwierzęta nie mają czego pić. Kiedy dzięki głównym bohaterom woda staje się dobrem wszystkich, do świata lasu powraca porządek. Film zachęca do dzielenia się i mądrego gospodarowania zasobami.

Niedźwiedzie początkowo chcą mieć wodę tylko dla siebie, nie obchodzi ich, że inni cierpią. Swoim dobrobytem dysponują nierozważnie, podczas gdy inne zwierzęta nie mają czego pić. Kiedy dzięki głównym bohaterom woda staje się dobrem wszystkich, do świata lasu powraca porządek. Film zachęca do dzielenia się i mądrego gospodarowania zasobami. Nawet najmniejsza istota może odmienić bieg historii. Główne postaci to wyrzutki: jeżyczka Mila nie ma rodziny, wiewiór jest wyśmiewany przez inne zwierzątka. Udaje im się jednak pokazać swoją wartość i dzięki odwadze i determinacji ratują inne zwierzęta w lesie. Opowieść pokazuje, że potencjalnie najsłabsi mogą stać się bohaterami i są bardzo ważni dla swojej społeczności. Każdy może stać się wielki.

Główne postaci to wyrzutki: jeżyczka Mila nie ma rodziny, wiewiór jest wyśmiewany przez inne zwierzątka. Udaje im się jednak pokazać swoją wartość i dzięki odwadze i determinacji ratują inne zwierzęta w lesie. Opowieść pokazuje, że potencjalnie najsłabsi mogą stać się bohaterami i są bardzo ważni dla swojej społeczności. Każdy może stać się wielki. Brak ojca i rodzina patchworkowa. Mila nie ma ojca, ale w trakcie filmu przekona się, że bliskie relacje nie wynikają tylko z więzów krwi. Problematyka rozbitej rodziny ubrana w bajkową konwencję może mieć dla wielu dzieci wymiar kompensacyjny i pokrzepiający.

Mila nie ma ojca, ale w trakcie filmu przekona się, że bliskie relacje nie wynikają tylko z więzów krwi. Problematyka rozbitej rodziny ubrana w bajkową konwencję może mieć dla wielu dzieci wymiar kompensacyjny i pokrzepiający. Siła przyjaźni. Bohaterowie osiągają sukces, bo działają razem, dobrze się też uzupełniają: Mila to odważna wojowniczka, Mędrek - mózg tandemu.

Bohaterowie osiągają sukces, bo działają razem, dobrze się też uzupełniają: Mila to odważna wojowniczka, Mędrek - mózg tandemu. Porozumienie ponad podziałami. Zwierzęta są od siebie różne, a mimo tego wypracowują porozumienie i zgodnie funkcjonują w lesie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje - taki morał wypływa wyraźnie z filmu.

"Jeżyk i przyjaciele"

Premiera: 10 czerwca 2022 r.

Czas trwania: 82 minuty:

Reżyseria: Regina Welker, Nina Welsierr





