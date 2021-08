Julie Zirngast zachwyca formą po 50-tce. Oto historia seksownej weganki!

Julie Zirngast to piękna Brytyjka z Hitchin w Hertfordshire, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Chociaż jest już po pięćdziesiątce, to kondycji i zgrabnej sylwetki śmiało może jej pozazdrościć niejedna dwudziestolatka.

Córka rzeźnika od ośmiu lat jest weganką. Uprawia rośliny i ćwiczy jogę, przebiegła już sześć maratonów, a niedawno postanowiła wziąć udział w konkursie PETA na "Najpiękniejszą wegankę powyżej 50 roku życia".

Jej uroda i inspirująca historia sprawiły, że przeszła do finału konkursu.

Wiele osób zastanawia się, jak ona to robi, że tak dobrze wygląda w średnim wieku.



Julie Zirngast. Piękna weganka zachwyca nie tylko Brytyjczyków

Zdjęcie Julie Zirngast prowadzi zdrowy tryb życia i regularnie uprawia jogę / Jam Press / SplashNews.com / East News

W młodości, z racji zawodu swojego ojca, Julie Zirngast często jadła mięso, jednak gdy dorosła, została wegetarianką, a następnie podjęła decyzję o przejściu na weganizm, ponieważ nie mogła znieść okrucieństwa wobec zwierząt w branży mleczarskiej.

Nie je produktów pochodzenia zwierzęcego i stara się pozostawać aktywną fizycznie.

Poza tym nie używa produktów do skóry, które w swoim składzie mają siarczany.



Miłośniczka natury zgromadziła na swoim profilu na Instagramie już ponad 1000 fanów z całego świata, a ta liczba wciąż rośnie.



Nic dziwnego, w końcu Julie Zirngast obala niejeden stereotyp o kobietach po pięćdziesiątce!



