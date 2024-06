Prawo do emerytury w Polsce. Tyle wynosi minimalna kwota świadczenia

Prawo do emerytury w Polsce przysługuje każdej osobie, która osiągnęła określony wiek i regularnie odprowadzała składki ubezpieczeniowe. Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny został ustalony na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aby jednak otrzymać tzw. pełną emeryturę, konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku dotyczącego stażu pracy. Kobiety mogą ubiegać się o pełne świadczenie po udokumentowaniu co najmniej 20 lat pracy, podczas gdy mężczyźni muszą posiadać przynajmniej 25 lat stażu pracy. Ważne jest, aby w tym okresie regularnie opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne.



Średnie świadczenie emerytalne w Polsce wynosi około 3,5 tysiące złotych, podczas gdy minimalna emerytura to 1780,96 zł brutto, co po odliczeniu podatków daje około 1620,65 zł "na rękę". Świadczenia te są corocznie waloryzowane, co ma miejsce 1 marca. W 2024 roku waloryzacja wyniosła 12,12 proc., co przełożyło się na wzrost emerytur o 192,52 zł brutto.



Najniższa i najwyższa emerytura. System emerytalny w Polsce budzi pewne wątpliwości

Polski system emerytalny ma swoje kurioza, które niekiedy budzą zdziwienie. Najniższe świadczenie emerytalne w kraju otrzymuje mieszkanka Biłgoraja, która po przepracowaniu zaledwie jednego dnia w swoim życiu, przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Jej miesięczna emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Jest to kwota tak niska, że koszty związane z jej obsługą przewyższają wartość samego świadczenia, co pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) uznają za paradoksalną sytuację.



Na przeciwnym biegunie znajduje się mężczyzna ze Śląska, który po 62 latach, 5 miesiącach i 18 dniach pracy przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Co ciekawe mężczyzna, pracując, nigdy nie skorzystał ze zwolnienia lekarskiego. Jego emerytura wynosi imponujące 48 673,53 zł miesięcznie, co jest rekordową kwotą w skali kraju.

Najniższa emerytura w Polsce wynosi zaledwie kilka groszy 123RF/PICSEL

Ile trzeba mieć emerytury, by godnie żyć w Polsce? "Uważam, że na starość to się zwyczajnie należy"

Niestety emerytury w Polsce wciąż są niskie i niewystarczające dla wielu seniorów



— Po opłatach i wykupieniu leków mam na życie 250-300 zł. Może jak doczekam się uchwalenia wdowiej emerytury, będzie lepiej - napisała nam pani Bożena.



Postanowiliśmy więc zapytać naszych czytelników, ile ich zdaniem należy mieć emerytury, aby w obecnych czasach móc godnie żyć. Pytanie wywołało burzę w komentarzach, a odpowiedzi były dość różnorodne.



— Emerytura powinna być taka jak najniższa krajowa, koszty rosną wraz z wiekiem, są inne potrzeby, takie jak zabiegi, leki, rehabilitacja, sprzęty umożliwiające lepsze funkcjonowanie, ewentualne zatrudnienie pomocy domowej lub opiekunki. Uważam, że na starość to się zwyczajnie należy - skomentowała pani Monika.



Przypomnijmy, że obecnie najniższa krajowa wynosi 4242 zł brutto, czyli 3221,98 zł netto, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł brutto (3261,53 zł netto).



Jednakże znaczna większość komentujących podawała kwoty mieszczące się w przedziale 5-6 tys. zł.



— Na jedno osobę myślę że 5-6 tys. zł powinno wystarczyć przy obecnych cenach. Jak ceny pójdą w górę to i to byłoby bardzo skromne. To moje zdanie, ale każdy człowiek ma inne potrzeby i wydatki - czytamy w komentarzach.



Niestety, jak podkreślają nasi czytelnicy, z obecną emeryturą wielu seniorów nie może pozwolić sobie na drobne przyjemności takie jak wyjścia do kawiarni, wyjazdy, a niekiedy i lepsze jakościowo jedzenie:



— W miarę spokojnie dla jednej osoby to minimum 5-6 tys. zł, a przy dwóch osobach 7-8 tys. Godnie dla jednej to ok. 9 tys. zł a dla małżeństwa ok. 11 tys. zł. Tu już można sobie pozwolić na jakiś wyjazd, na trochę bardziej wartościowe jedzenie, na większą ilość warzyw i owoców, na jakieś wyjście do kawiarni, cukierni, czy na koncert, bez martwienia się, czy styknie do końca miesiąca - skomentowano.

Z komentarzy możemy również wywnioskować, że dużo zależy od miejsca zamieszkania:



— W Warszawie minimum 6 tys. zł bez szaleństw - pisze pani Agnieszka.

Polacy uważają, iż aby móc prowadzić godne życie, emerytura powinna wynieść około 5 tys. zł 123RF/PICSEL

Ile trzeba zarabiać, by dostać 5 tys. emerytury?

Niedawno na łamach Business Insidera ukazała się analiza opracowana przez głównego ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasza Kozłowskiego, w której ekspert obliczył, ile muszą zarabiać dzisiejsi trzydziestolatkowie, aby w przyszłości otrzymać daną kwotę emerytury. Jak wynika z jego wyliczeń, osoby, które w wieku 30 lat mają obecnie pensje w przedziale od 3722 zł do 5873 zł, mogą spodziewać się emerytury wynoszącej około 3 tysiące złotych, czyli średniej krajowej.



Jeżeli trzydziestolatkowie zarabiają obecnie od 4962 zł do 7831 zł, będą mogli liczyć na świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast, aby osiągnąć emeryturę na poziomie 5 tysięcy złotych, muszą oni obecnie zarabiać między 6203 zł a 9789 zł. Ważne jest również, aby pamiętać, że długość stażu pracy ma ogromny wpływ na wysokość przyszłej emerytury - im dłużej dana osoba pracuje i opłaca składki, tym wyższe świadczenie emerytalne będzie mogła otrzymać.



Należy jednak mieć na uwadze, że są to jedynie szacunkowe dane, a przyszły system emerytalny może różnić się od obecnego. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpatruje każdą sprawę indywidualnie, co może wpłynąć na ostateczną wysokość świadczenia emerytalnego.

