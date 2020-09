K.N. Haner: Wnikliwie słucham Polek

Przez krytyków nazywana jest Remigiuszem Mrozem od erotyków, bo wydaje kilka powieści rocznie. Z pisania uczyniła swój zawód, choć jej celem było samo pisanie, a nie zarabianie na książkach. Każdego dnia stara się być najlepszą wersją siebie, a jej książki szturmują listy bestsellerów. Kim naprawdę jest K.N.Haner, której najnowsza powieść "Zły czas" właśnie wchodzi na rynek?

Zdjęcie K.N. Haner, a właściwie Katarzyna Nowakowska, wydała właśnie 19. powieść /materiały prasowe

Justyna Gul: Twoja nowa książka, "Zły czas" z serii "Niebezpieczni mężczyźni" to kolejna już publikacja w tym roku. Niektórzy - jeśli chodzi o tempo pisania oraz wydawania twoich powieści - porównują cię do Remigiusza Mroza, mówią o tobie nawet "Mróz od erotyków". Nachodzi cię taka refleksja, że jesteś wyjątkowo "płodną" pisarką?

K.N Haner: - Do tej pory faktycznie potrafiłam mieć pięć premier rocznie, co mi bardzo odpowiadało. Ten rok jest wyjątkowy, plany się posypały, ale nie jestem tu wyjątkiem. Ogólnoświatowy lockdown i mnie zatrzymał. Nie pisałam przez trzy, a tak naprawdę, prawie cztery miesiące i jestem do tyłu, ale nadrobię. Już nadrabiam! A co do "płodności" pisarskiej, to chyba tak, potrafię mieć naprawdę szybkie tempo pisania. Stworzyłam już ponad dwadzieścia powieści, z tego zaraz będzie premiera dziewiętnastej z nich. A na przyszły rok mam zakontraktowanych siedem książek, więc czeka mnie sporo pracy i sporo pisania.

Z pisania - podobnie jak Mróz - uczyniłaś swój zawód. To wspaniale zarabiać na swojej pasji, ale wymaga to pewnie żelaznej samodyscypliny.

- To nie był mój cel, by zarabiać na książkach. Pisanie sprawiało mi frajdę, ale nie zakładałam, że będę to robić zawodowo. Teraz nie wyobrażam sobie jednak wrócić na normalny etat. Możliwość łączenia pracy i pasji to chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie mogą się nam przytrafić. A z tą samodyscypliną to u mnie bywa różnie, staram się jednak pisać codziennie. Po tylu latach już nieco inaczej na to patrzę. Dodatkowo od jakiegoś czasu współpracuję z agentką, która czuwa nad tym, bym skupiała się na najważniejszych rzeczach - to dla mnie bardzo komfortowe, bo nie muszę się martwić o pewne sprawy, które do tej pory zaprzątały mi głowę.

W jaki sposób pracujesz? Masz swój ustalony rytm pisania, określone godziny pracy czy może czekasz na wenę?

- U mnie to jest jak na loterii. Jednego dnia lepiej pisze mi się nad ranem, a drugiego późno w nocy. Nie wiem od czego to zależy. Bywają też dni, że mój laptop otwarty jest non stop i tak "doskakuję" do niego w międzyczasie i coś piszę. To taki chaos, ale ja się w tym odnajduję.

"Zły czas" osadzony jest w środowisku mafijnym. W jaki sposób robisz rekonesans? Czy współpracujesz z kimś z policji, kto podpowiada, jak to środowisko wygląda? Masz swoich informatorów?

- Najczęściej inspiruję się książkami lub filmami o tematyce mafijnej. Ten temat bardzo mnie interesuje, więc swego czasu sporo czytałam o tym zakazanym i nieznanym mi światku. Mam też kilku znajomych w policji, więc gdy potrzebuję o coś podpytać, korzystam z ich wiedzy. Niemniej moje historie to czysta fikcja i większość z tego, co piszę to po prostu moje wyobrażenia o tym, jak to wszystko może wyglądać.

Chcę, aby moje czytelniczki mogły się zrelaksować, oderwać od codziennych spraw, pofantazjować

Twoje książki są bardzo realistyczne, dopracowane w szczegółach. W życiu też jesteś perfekcjonistką?

- Absolutnie nie. Ani ze mnie perfekcyjna pani domu, ani perfekcyjna pisarka. Mną zawsze kierują emocje. Każdego dnia jednak staram się być najlepszą wersją siebie - choć nieperfekcyjną.

Kolejne twoje powieści aż skrzą się od erotyzmu. Podobnie jak Mróz posługujesz się mistrzowsko słowem, tylko on tworzy sceny zbrodni, a ty sceny przesycone seksem. W jaki sposób je opisujesz? Czy wczuwasz się w sytuację czy raczej patrzysz z pozycji obserwatora? Używasz do tego jakichś rekwizytów, które pobudzają swoją wyobraźnię?

- Lubię seks w książkach, więc pisanie takich scen to dla mnie sama przyjemność. Najczęściej piszę je "na żywca", czyli po prostu puszczam wodze fantazji i daję się jej ponieść. Oczywiście wyobrażam sobie daną scenę, bo jako kobieta chcę, by także w głowach czytelniczek był to ładny i pobudzający "obrazek". I chyba faktycznie po prawie dwudziestu książkach mogę powiedzieć, że mam doktorat z opisywania takich scen. A im jestem starsza, tym bardziej chcę, żeby te sceny były subtelniejsze i piękne w obrazku, ale oczywiście w Hanerowym znaczeniu tego słowa.

Powiedziałaś kiedyś, że pochodzisz z rodziny silnych kobiet. Czy kobieta w Polsce musi być silna, by otwarcie mówić o swoich potrzebach seksualnych?

- Moim zdaniem Polki są bardzo silne, ale nie każda ma potrzebę rozmawiać o tym czego pragnie. Niektóre rzeczy zostają w sypialni i ja się z tym zgadzam. Absolutnie nie chcę uczyć Polek mówienia o seksie, ani bycia bardziej otwartymi. To zrobiła wiele lat temu Michalina Wisłocka w "Sztuce kochania". Swoimi książkami chcę je uszczęśliwiać. Chcę, aby moje czytelniczki mogły się zrelaksować, oderwać od codziennych spraw, pofantazjować, oczyścić głowę. A jeżeli przy okazji po lekturze mojej książki postanowią coś zmienić w swoim życiu seksualnym, to będzie to tylko skutek uboczny czytania Hanerki.

- To ja chcę się uczyć od nich, dlatego prowadzę kilka grup internetowych na Facebooku, gdzie rozmawiam z moimi czytelniczkami i nie tylko o literaturze obyczajowej, o ich potrzebach, fantazjach, oczekiwaniach. Uwielbiam to robić i bardzo dużo mi to daje. Często podczas takich rozmów rodzą się w mojej głowie pomysły na nowe książki. Dlatego tak dokładnie i wnikliwie słucham Polek.