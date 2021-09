Stealthing: na czym polega?

Stealthingiem określa się potajemne zdejmowanie prezerwatywy podczas stosunku, a więc "non-consensual condom removal". To forma przemocy seksualnej, której dopuszczają się częściej mężczyźni. Nieświadoma kobieta, narażona jest wówczas na niechcianą ciążę. Prezerwatywa chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Zdejmowanie jej bez uprzedzenia jest niebezpieczne i wiąże się z narażaniem zdrowia pranerki seksualnej. W Wielkiej Brytanii ste­al­thing utożsamiany jest z gwałtem.

"Myślę, że jest wiele osób, które przeżyły nieuzasadnione ściągnięcie prezerwatywy podczas stosunku i które uważają, że był to gwałt. Rozmawiałam z takimi osobami" - tłumaczy Alexandra Brodsky, prawniczka, która swoją działalnością wspiera osoby prześladowane ze względu na płeć i ofiary przemocy seksualnej w rozmowie z portalem "The New Yorker".

Ofiary stealthingu będą mogły pozywać oprawców

Kalifornia już niedługo stanie się pierwszym stanem w USA, w którym stealthing będzie oficjalnie nielegalny . Kar za tę formę przemocy seksualnej do­ma­ga­ła się Cri­sti­na Gar­cia należąca do Par­tii De­mo­kra­tycz­nej. "To zrozumiałe, że "u­kry­cie" bądź usu­nię­cie pre­zer­wa­ty­wy bez po­zwo­le­nia jest nie tyl­ko nie­mo­ral­ne, ale rów­nież nie­le­gal­ne" - na­pi­sa­ła na Twit­te­rze Gar­cia.

Zdjęcie Stealthingiem określa się potajemne zdejmowanie prezerwatywy podczas stosunku / 123RF/PICSEL

Co do tego, że stealthing jest nieuczciwą praktyką, nie trzeba nikogo przekonywać. Badania, na które powołuje się Garcia, mówią jasno, że jest niestety, to coraz częstsze zjawisko. Zmiana w prawie pozwoliłaby poszerzyć definicję przemocy seksualnej i karać osoby, które nie tylko zdejmują prezerwatywę w trakcie stosunku, ale również celowo ją powodują jej uszkodzenie.

"Przemoc seksualna przybiera wiele form - bardzo niewiele z nich wygląda tak, jak zwykło się opisywać w mediach. Gwałciciele w rzeczywistości nie wyskakujących z krzaków. Szczególnie wśród młodych ludzi przemoc seksualna często ma miejsce w kontekście dobrowolnego seksu" - Alexandra Brodsky.

Dzięki zmianom w kodeksie cywilnym ofiary stealthingu będą mogły pozwać oprawców, a także domagać się odszkodowania za wyrządzone straty moralne.

Zdjęcie Ofiara stealthingu będzie mogła pozwać oprawcę, a także domagać się odszkodowania za wyrządzone straty moralne / 123RF/PICSEL



