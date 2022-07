Kammel oświadczył się na wizji. Widzowie przecierali oczy!

Tomasz Kammel to jedna z najbardziej popularnych gwiazd Telewizji Polskiej. Dziennikarz od początku kariery w mediach związany jest z TVP, choć przez krótki okres czasu próbował swoich sił również w Polsacie. Ostatecznie nie zagrzał tam za długo miejsca i szybko wrócił do telewizji publicznej. Obecnie prowadzi najchętniej oglądane programy, takie jak "The Voice of Poland", "The Voice Kids", a także "Pytanie na śniadanie". Celebryta regularnie pojawia się też na największych imprezach organizowanych przez stację, a w roli konferansjera czuje się wręcz wyśmienicie.

Tomasz Kammel słynie z wyjątkowego i niecodziennego poczucia humoru. W social mediach często publikuje zabawne filmiki, komentuje też różne zjawiska, z czego internauci mają niezły ubaw.

Tym razem jednak wprawił w osłupienie widzów środowego odcinka "Pytania na śniadanie".

Prezenter oświadczył się w "Pytaniu na śniadanie"

Prowadzący śniadaniówkę w TVP niejednokrotnie zaskakują widzów niespodziewanym zachowaniem i żartami, które mają umilić ich poranki. Podobnie było podczas środowego wydania popularnego show.

Cała sytuacja miała miejsce w momencie przedstawiania prognozy pogody w środowym wydaniu programu. Pogodynka - Agnieszka Dziekan, zerkała za kamerę i nie mogła się skupić na pracy. Potem wyjaśniła, że było to spowodowane rozpraszającymi ją prowadzącymi, którzy podczas emisji wygłupiali się za plecami operatora.

Ku zaskoczeniu wszystkich, nagle Tomasz Kammel uklęknął przed pogodynką i nałożył na jej stopę but. Na tym jednak się nie skończyło, bo chwilę później dziennikarz żartobliwie poprosił swoją programową partnerkę o rękę:

Wyjdź za mnie! powiedział uroczyście Kammel

Pogodynka podjęła zabawę i żartobliwie odpowiedziała:

Tomek, czekałam na to całe życie! z radością okrzyknęła pogodynka

Współprowadząca "Pytanie na śniadanie" - Izabella Krzan skomentowała "zaręczyny", nawiązując do bajki o Kopciuszku. Lubicie poczucie humoru Tomka Kammela?

