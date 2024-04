Karolina Burda nominowana do Nagrody Talent Mediów

Karolina Burda otrzymała nominację w nowoutworzonej kategorii "Absolwent studiów dziennikarskich UJK". Jak tłumaczą organizatorzy konkursu "Jest to pierwszy krok do integracji środowiska dziennikarskiego i naukowo-dydaktycznego regionu oraz zachęta do współpracy Absolwentów z Instytutem, mającej na celu doskonalenie kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna".