Katarzyna Bosacka o świadomych zakupach

Życie i styl Salmonella w słodkich przekąskach. GIS: rażące uchybienia sanitarne Katarzyna Bosacka od lat skupia się na przekazywaniu wiedzy dotyczącej żywności. W tym celu wykorzystuje media społecznościowe, gdzie zachęca odbiorców do czytania składów, a co za tym idzie, wybierania produktów bez zbędnych dodatków i ulepszaczy. Influencerka często skupia się na tzw. chwytach marketingowych i udowadnia, że to co, jest napisane na etykiecie, nie zawsze pokrywa się z listą składników.

W ostatnim czasie pokazała to na przykładzie krupnioka śląskiego. Przód opakowania informował o brak wzmacniaczy smaku, a jego skład na odwrocie wskazywał na zupełnie odwrotną sytuację.

Tym razem Katarzyna Bosacka przyjrzała się bliżej pieczywu, a tym, co wykazała analiza składu, od razu podzieliła się z odbiorcami.

Katarzyna Bosacka wzięła pod lupę skład chleba

Na instagramowym profilu Katarzyny Bosackiej właśnie pojawiło się zdjęcie prosto z piekarni. "Nie dajcie się nabrać na takie napisy na opakowaniach jak: «wiejski», «swojski», «babuni», «jak u mamy», «tradycyjny», «domowy» itp., bo to wcale nie oznacza, że produkt jest naturalny i nie zawiera zbędnych dodatków do żywności" - napisała pod postem.

Jak się okazuje, w składzie pieczywa znalazł się m.in. emulgator, cukier, stabilizator - guma guar E412 oraz karboksymetyloceluloza E466, a także syrop glukozowy i środek do przetwarzania mąki.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. W komentarzach nie kryli oburzenia. Wielu podkreśliło, że stawia przede wszystkim na domowe pieczywo. "Sama piekę chlebek żytni na zakwasie. Pieczywa sklepowego i w marketach od dawna nie kupuję", "Fajnie, że poruszyłaś ten temat. Od lat piekę sama i można bez takich dodatków... Mąka, woda, sól, zakwas. Zupełnie wystarczy" - czytamy na Instagramie.

