Życie i styl Kiedyś tanie warzywo, dziś królowa drożyzny. Jej cena wzrosła o 133 procent Katarzyna Bosacka dla wielu jest znana m.in. z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka od lat dzieli się z Polakami wskazówkami dotyczącymi zdrowej żywności, oszczędzania oraz świadomego wybierania produktów ze sklepowych półek.

Katarzyna Bosacka szczególną uwagę zwraca na czytanie składów i doradza, jakich składników unikać. Tym razem postanowiła przyjrzeć się kiełbasie na grilla i wyjaśniła, jaka będzie najzdrowszą opcją. "Mamy wakacje, sezon grillowy trwa w najlepsze. Jaką więc kiełbasę wrzucić na ruszt, żeby było odrobinę zdrowiej? Mam dla Was odpowiedź w najnowszej rolce" - przekazała na Instagramie.

Jaką wybrać kiełbasę na grilla?

Katarzyna Bosacka postanowiła wskazać, która kiełbasa na grilla jest najlepsza. Wybierając spośród tradycyjnej, wędzonej i białej wskazała na tę ostatnią. Wyjaśniła, że zwłaszcza ta biała surowa ma najkrótszy skład i do tego można znaleźć taką, która nie zawiera konserwantów E250 i E251, czyli azotanu i azotynu sodu.

Dodała, że znajdują się one jednak w tej tradycyjnej i niekorzystnie wpływają na zdrowie. "A taka tradycyjna kiełbasa ma te dwa konserwanty, które po podgrzaniu powodują, że tworzą się w niej nitrozoaminy. To są substancje rakotwórcze, więc jeśli tylko możecie, macie ochotę na kiełbaskę, grillujcie tę białą" - powiedziała dziennikarka.

Jak zwykle post spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony internautów. W komentarzach podzielili się swoimi opiniami. "Pytanie, co dać na ruszt, jeśli się nie lubi białej kiełbasy. Dwa nie popadajmy w skrajności, bo inaczej nie jedlibyśmy w ogóle niczego", "Ważne, aby wiedzieć, co nas truje", "Biorę obie. Tyle że nie ze sklepu", "Zdecydowanie żadna, no chyba że wege" - czytamy na Instagramie.

